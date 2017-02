Zeit drängt für Umbau der Ofentechnik im Krematorium

450.000 Euro sind dafür nötig. Der Stadtrat stimmte zu. In der Vergangenheit sorgten "Leichen-Tourismus" und die Betreibersuche für das Krematorium für Schlagzeilen.

Von Gerd Betka

erschienen am 01.03.2017



Reichenbach. Pro Jahr erfolgten im städtischen Krematorium in Reichenbach zuletzt 2650 Einäscherungen. Der Anteil auswärtiger Bestattungsfirmen liegt bei etwa 85 Prozent. Doch um diese Dienstleistung weiter anbieten zu können, sitzt die Zeit der Stadt im Nacken.

"Der erste Ofen ist verschlissen. Der zweite Ofen läuft auf dem letzten Topf. Es ist dringender Handlungsbedarf gegeben", sagte Sven Hörning, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung, den Stadträten. Bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen stimmte der Stadtrat Ende Januar dem Umbau der Ofentechnik zu, der laut Grobanalyse 450.000 Euro kosten dürfte. Die Verwaltung wurde ermächtigt, einen Generalübernehmervertrag mit der Firma IFZW Industrieofen und Feuerfestbau aus Zwickau auszuhandeln. Derzeit befindet man sich in der technischen Planungsphase, hieß es gestern. Zur fachlichen Beratung und Kontrolle wird das Ingenieurbüro VMT GmbH aus Saalfeld gebunden.

Während der Bauarbeiten wird der Einäscherungsbetrieb für zirka zwölf bis 15 Wochen stillstehen. Um keine Kunden zu verlieren, wolle man aber in dieser Zeit weiterhin die Anlieferung der Verstorbenen, die Kühlmöglichkeiten sowie Ausgabe der Urnen einschließlich aller Nebenleistungen am Standort anbieten. Der Transport der Leichname zu Partnerkrematorien erfolge unter Federführung der Reichenbacher Krematoriumsleitung.

CDU-Stadtrat Jens Pfretzschner meinte: "Wenn man grundsätzlich woanders einäschert, könnte man sich die Investition sparen." OB Raphael Kürzinger (CDU) hielt gegen, dass dann das Partnerkrematorium an Kapazitätsgrenzen stoße. Außerdem müsse das Krematorium im Zusammenhang mit der Betreibung der Trauerfeierhalle gesehen werden. Sven Hörning erinnerte: "Wir hatten uns grundsätzlich geeinigt, das Krematorium zu erhalten." Karsten Pippig (Linke) hielt es dennoch für überlegenswert, "sich von dieser Nicht-Pfichtaufgabe zu trennen". Wie Hubert Greger, Abteilungsleiter Hoch- und Tiefbau, auf eine Frage von CDU-Stadtrat Stephan Hösl erklärte, sei mit der neuen Anlage eine bessere Abwärmenutzung möglich. Der neue, größere Ofen sei auch für adipöse Leichname geeignet, was eine Marktlücke abdecke.

1998 war das Krematorium samt Trauerfeierhalle für 3,8 Millionen Euro saniert worden. In den Folgejahren setzte ein regelrechter "Leichen-Tourismus" ein, da eine Einäscherung in Reichenbach nur 122 Euro und damit deutlich weniger als im Umland kostete. 3600 Einäscherungen waren 2002 der Spitzenwert. Heute sind es bei 185 Euro Entgelt fast 1000 Einäscherungen weniger. Für Schlagzeilen sorgte 2009/10 das Bestreben der Stadt, sich von der Betreibung des Krematoriums zu trennen. Bundesweit gab es Interessenten, die meisten setzten jedoch auf einen Kauf. Ende 2010 entschied der Stadtrat schließlich, dass die Stadt des Krematorium in eigener Verantwortung weiterführt. Ofen Nummer 1 war erst 2010/11 saniert worden, musste aber Ende 2014 den Betrieb einstellen, weil er instabil zu werden drohte. Kurzerhand wurde der 2012 stillgelegte Ofen Nummer 2 reaktiviert. Doch dieser geht nun auch aus dem Leim.