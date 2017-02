Zwei lange Wege nach Reichenbach

Zwei junge Männer aus Ägypten und Afghanistan leben und arbeiten in der Kinderarche-Wohngruppe an der Neuberinstraße. Der eine zog zu seiner Freundin, der andere floh vor den Taliban.

Von Gerd Möckel

erschienen am 28.02.2017



Reichenbach. Cornelia Heidrich ist die Chefin der Reichenbacher Kinderarche, die seit knapp einem Jahr eine sozialpädagogische Wohngruppe für minderjährige Flüchtlinge an der Neuberinstraße betreibt - für Kinder und Jugendliche also, die ohne Eltern nach Deutschland kamen. Cornelia Heidrich kennt die traumatischen Erlebnisse der jungen Menschen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Äthiopien, Pakistan und Guinea. Und sie kennt den Vorbehalt und den Hass, der Flüchtlingen im Internet und auf offener Straße entgegenschlägt. Abschätzige Blicke, Gesten, schlechte Worte oder das Anhupen aus dem Auto heraus - das ertragen auch die derzeit elf Bewohner der Wohngruppe.

"Sie haben gelernt, damit umzugehen. Aber zum Glück gibt es viel mehr Menschen, die ihnen mit Respekt und Wohlwollen begegnen", sagt Cornelia Heidrich und erzählt eine Geschichte, die einer ihrer Töchter widerfahren ist: Beim Einkaufen im Kaufland Hof hatte sie ihre Geldbörse mit allen Karten und Papieren liegenlassen. Wenig später meldete sich die Polizei bei ihr. "Ein syrischer Flüchtling hat alles zur Polizei gebracht. Er hatte es nicht mal im Kaufland abgegeben, um auch ganz sicherzugehen. Das ist doch eine tolle Geschichte, das gehört doch auch mal in die Zeitung, oder?", sagt Cornelia Heidrich und lacht. Und zwei junge Männer lachen mit.

Mansur Safi aus Afghanistan und Mohamed Abdelfattah aus Ägypten. Der eine lacht zurückhaltend, der andere lauthals, so als habe er eben einen Sechser im Lotto gelandet. Beide haben lange Wege hinter sich, die sich in der Wohngruppe kreuzen. Dort endete Mansurs Flucht vor den Taliban mit einer neuen Hoffnung; für Mohamed beginnt dort eine Ausbildung zum Erzieher. Beide erzählen ihre Geschichte aus einem Grund: Wenn Flüchtlinge und Fremde ihr Gesicht zeigen können, sind sie keine Flüchtlinge und Fremden mehr. "Nicht für jene, die hassen. Aber für alle anderen", sagt Cornelia Heidrich.

Mansur ging noch zur Schule, als er aus seinem Dorf der westafghanischen Provinz Kapisa geflohen ist. Mansurs Vater war Polizist. Die Taliban haben ihn 2015 erschossen und angekündigt, auch den ältesten Sohn des Polizisten erschießen zu wollen. Da war Mansur 16 Jahre alt. Mit einem Onkel ist der Junge in Kabul untergetaucht. "Doch meine Mutter sagte, du musst weggehen. Sie haben gesagt, sie finden mich auch in Kabul", erzählt Mansur. So hat er sich anderen Jugendlichen angeschlossen. Die Mutter und zwei jüngere Brüder blieben zurück. "Die sind zu klein, den tun sie nichts." In der Tasche hatte er 100 Dollar.

Die nächsten drei Monate waren kein Spaziergang. Es ging mal mit dem Auto, mal in Gewaltmärschen in Richtung Balkan. Warum? "Überall sonst sind die Taliban, auch im Ausland." Der Flüchtlingstrupp war bunt zusammengewürfelt, vom Zwölfjährigen bis zum 30-Jährigen. In Pakistan schoss Miliz den Alleinreisenden hinterher. Ein paar Mal gerieten die Flüchtlinge auch in die Fänge von Leuten, die ihnen Geld abjagen wollten. Bei dieser Flucht auf der Flucht flogen wieder Kugeln. "Einen Jungen hat's am Fuß erwischt, wir hatten Glück." Über den Iran und die Türkei ging's nach Bulgarien. Dort wurde Mansur erstmalig von Amts wegen registriert - nach einer Verhaftung, der ein 21-tägiger Gefängnisaufenthalt folgte. "Dann ließen sie mich laufen." Über Österreich gelangte er schließlich nach Rosenheim und dann als "unbegleiteter Flüchtling" ins Vogtland.

Einmal im Monat telefoniert Mansur mit seiner Mutter. Und er erwirbt gerade in der Bäckerei Forbriger eine sogenannte Einstiegsqualifizierung. Geschäftsführer Jan Forbriger würde Mansur und einen jungen Äthiopier gerne behalten. Im Herbst könnte die Bäckerlehre beginnen. Wenn die Asylanträge beider positiv beschieden werden. Die CDU-Abgeordneten Yvonne Magwas und Stephan Hösl sowie OB Raphael Kürzinger wollen sich in diesem Sinne einsetzen, sagt Jan Forbriger. "Beide machen ihre Sache gut, sie haben echtes Interesse, ich würde sie übernehmen."

Da drückt Mohamed Abdelfattah die Daumen. Der 27-Jährige kam auch 2015 nach Deutschland, nach Zwickau. Dort lebt er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sonnenschein, einer Tochter. Kennengelernt haben sich beide im ägyptischen Tourismuszentrum Hurghada. Mohamed war dort wie die junge Frau aus Zwickau Animateur. Als sie schwanger war, reifte der Wunsch, das junge Glück in Sachsen wachsen zu lassen. Acht Monate hat Mohamed dann gebraucht, um alle Papiere bis hin zu einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. "Meine Frau und ich haben nichts über Nacht entschieden. Wir haben zwei Jahre zusammengelebt, um die Mentalität des anderen zu verstehen. Sogar unsere Eltern haben getestet, ob sie miteinander können", erzählt Mohamed und lacht. "Wenn die Chemie nicht stimmt, geht gar nichts. Denn unsere Mentalitäten sind hundert Prozent anders. Für mich ist aber klar, mich ebenso hundertprozentig den deutschen Gepflogenheiten anzupassen - ohne das aufzugeben, was mich als Mensch ausmacht. Und das zählt doch überall - der Mensch."

Mohamed spricht bereits mehr als passabel Deutsch, Mansur ganz gut. Sicher bald noch besser. Beide beherrschen mehrere Sprachen. Mohamed Arabisch, Englisch, Italienisch, Russisch und Deutsch. Mansur spricht neben seiner Muttersprache Paschtu auch Persisch, Englisch und Urdu, das in Südasien einst als Sprache der Dichtkunst galt. Gemeinsam ist beiden auch, in Westsachsen bleiben zu wollen. Obwohl Mansur bereits 18 Jahre alt ist, darf er mit einer Ausnahmegenehmigung noch in der Wohngruppe bleiben. Obwohl Mohamed erst im August eine Ausbildung zum Erzieher beginnt, ist er dort bereits als Erzieher angestellt. Cornelia Heidrich: "Bei besonderer Eignung ist das möglich. Davon machen wir Gebrauch. Mohamed ist hier das Bindeglied zwischen arabischer und europäischer Welt, er ist genauso ein Gewinn für uns wie alle anderen hier."