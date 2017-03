Zwischen Hund und Katz' hat's gefunkt

Im Tierheim Unterheinsdorf geht derzeit eine innige Beziehung zwischen einem Rüden und einem Kater zu Herzen. Beide kommen aus schwierigen Verhältnissen - wie die meisten der vierbeinigen Zöglinge auf Zeit.

Von Gerd Möckel

erschienen am 03.03.2017



Unterheinsdorf. Seit Mitte vergangenen Jahres ist Andrea Thomas die neue Chefin des Tierheims in Unterheinsdorf. Seither hat die aus Bayern kommende und mittlerweile in Mylau lebende Frau die Internetpräsenz des Tierheims stark ausgebaut. Eines der auf der Plattform gezeigten Videos lässt seit einiger Zeit die Herzen der Tierfreunde höher schlagen: Benji, ein quicklebendiger Rüde der Rasse Bolonka-Zwetna, und Henry, ein waschechter Stubentiger, zeigen in dem Streifen, wie sehr sie sich mögen. Ob es mit den beiden ein Happy End gibt, ist eher unwahrscheinlich. "Wir wollen zwar beide gemeinsam vermitteln, und es gab auch jede Menge Anrufe, aber bis jetzt wollten alle nur Benji", erzählt Andrea Thomas. Und deshalb geht der sechs Monate alte Rüde jetzt auf ein Probewochenende nach Reichenbach.

Die Geschichten des Rüden und des Katers ähneln vielen Schicksalen, die im Tierheim eine positive Wendung erfahren. Henry, für den weiter ein neues Zuhause gesucht wird, war Teil eines 30 Katzen zählenden Messi-Haushaltes. "Er ist eine typische Wohnungskatze. Dass er mit Benji sofort ein Herz und eine Schnauze war, hat mich schon ein bisschen überrascht", erzählt die Tierheimleiterin. Vom ersten Kontakt an sind die beiden unzertrennlich, spielen und schmusen zusammen, wann immer es geht.

Für den kleinen Benji war der Kater vielleicht das erste Wesen, zu dem der Hund Vertrauen hatte. Benji, so viel hat Andrea Thomas herausgefunden, war ein Internetkauf. Ein 300-Euro-Schnäppchen, das plötzlich Ansprüche stellte. Drei Besitzer in ein paar Monaten, zuletzt in Lengenfeld. Keinen Chip, keine Impfung, nicht stubenrein. "Er wurde wohl zu früh von der Mutter genommen. Als er ankam, hat er nichts mehr gefressen, um sich gebissen, er war fertig mit der Welt. Dank Henry und unserer geduldigen Pflege ist es jetzt der intelligente und verspielte Kerl, den Sie hier sehen", sagt die Tierheimleiterin.

Solche Problemfälle bringt die traditionsreiche, bis zum Sommer vom Ehepaar Tröger geführte Einrichtung regelmäßig wieder in die Erfolgsspur. Derzeit leben neben Schafen, vor dem sicheren Tod in einem Legebetrieb geretteten Hühnern und Kaninchen 20 Katzen und 13 Hunde im Tierheim. "In den letzten Wochen haben wir viele Tiere vermitteln können. Man merkt, dass Frühjahr wird", sagt Andrea Thomas und berichtet über seit geraumer Zeit veränderte Vermittlungswege ins Heim. Mehr als die Hälfte der Hunde kommt mittlerweile aus Frankreich und Rumänien.

Das wie viele andere Einrichtungen zur Stiftung Tierschutzliga gehörende Heim arbeitet über die Stiftung mit Tierschutzorganisationen im Ausland zusammen. Diese vermitteln Hunde auch ins Vogtland, die in ihren Ländern das bekannte traurige Schicksal erwarten würde. "Wir sehen aber ganz genau hin, was da passiert und mit wem wir zusammenarbeiten. Es gibt ja mittlerweile schon Zuchtprogramme für den deutschen Markt, die sich die Tierliebe hierzulande zunutze machen."

Doch auch im Vogtland werden Tiere allzu oft wie Dinge behandelt. So bekommt das Heim in Kürze wieder Zuwachs in Form eines kleinen, auf 1,5 Kilo abgemagerten Pinschers, den der Tierarzt gerade noch retten konnte. "Derzeit ist der Hund noch in der Klinik. Der Besitzer hatte ihn vernachlässigt und wollte ihn dann einschläfern lassen. Letztlich aus Kostengründen." Um den Tieren weiter helfen zu können, ist auch das Unterheinsdorfer Heim weiter auf Spenden angewiesen.