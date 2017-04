2800 Fans jubeln über Eispiraten-Sieg

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat den Klassenerhalt perfekt gemacht. Im Sahnpark bleibt nicht viel Zeit zum Feiern.

Von Holger Frenzel

erschienen am 13.04.2017



Crimmitschau. Eine Zentnerlast der Erleichterung ist von Spielern und Fans der Eispiraten Crimmitschau abgefallen. Das Team um Kapitän Mark Lee hat am Dienstagabend um 22.19 Uhr den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) perfekt gemacht. Mehr als 2800 Zuschauer feierten nach der Schlusssirene minutenlang den glücklichen Abschluss einer verkorksten Saison. Für den harten Kern der Anhänger und der Profis ging die Party im Kunsteisstadion im Sahnpark bis in die frühen Morgenstunden weiter - in der Kabine und in der Kneipe.

Tommy Valdivia, der als Fotograf und als Fans die Partien der Puckjäger verfolgt, war auf eine lange Nacht vorbereitet. "Mein Schlafsack liegt im Auto. Ich bin froh, dass die Mannschaft in der entscheidenden Phase endlich Charakter gezeigt hat", sagte Valdivia. Er freute sich in der Play-down-Serie auch über die Unterstützung von Eishockeyverrückten aus Bayreuth, Dresden und Weißwasser. Dazu gehörte Edmund Kisch aus dem ostsächsischen Wittichenau. Er ist normalerweise Fan der Lausitzer Füchse. "Wenn es um Alles oder Nichts geht, müssen wir Ossis zusammenhalten. Ich fahre lieber nach Crimmitschau als nach Rosenheim", sagte Kisch.

Freud und Leid lagen am Kunsteisstadion im Sahnpark ganz nah beieinander. Mit Tränen in den Augen schlichen die Profis der Starbulls Rosenheim zu ihrem Mannschaftsbus. Der dreimalige deutsche Meister muss den Gang in die drittklassige Oberliga antreten. Dagegen ließen sich Eispiraten-Verteidiger André Schietzold und seine Teamkollegen das kühle Bier schmecken. "Wir sind froh, dass die Saison nun endlich vorbei ist", sagte der 30-Jährige. Die Serie gegen die Starbulls Rosenheim war nichts für Leute mit schwachen Nerven. Drei von sechs Partien gingen in die Verlängerung. Auch am Dienstag mussten die Hausherren bis zum Schluss zittern.

Während sich die Eispiraten-Profis nach der heutigen Saisonabschlussfeier in die Sommerpause verabschieden, wartet auf die Verantwortlichen ein großer Berg an Arbeit. Nach dem Trainerwechsel und durch den Zuschauerrückgang klafft im Etat ein Loch im sechsstelligen Bereich. "Wir waren in den letzten Wochen durch den Abstiegskampf nur eingeschränkt handlungsfähig. Nun muss Einiges aufgeholt werden", kündigte Geschäftsführer Jörg Buschmann an. Sein Vertrag läuft noch bis 2019. Bisher haben nach Informationen von "Freie Presse" fünf Profis (Schietzold, Keil, Pohl, Olleff und Gollenbeck) einen Vertrag für die nächste Serie.

Als wichtigste Person im Kunsteisstadion im Sahnpark gilt momentan Jens Tützer. Der eishockeyverrückte Chef eines großen Milchhandelsunternehmens in Berlin soll nun die Verhandlungen mit potenziellen neuen Gesellschaftern zum Abschluss bringen. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Die Lizenzunterlagen müssen bis Ende Mai eingereicht werden. "Wir brauchen strukturelle Änderungen. Ich bin glücklich, dass wir nicht abgestiegen sind. Aber: Mit der Leistung in der Saison kann keiner zufrieden sein", sagte Tützer. Er hat übrigens nicht mit in Crimmitschau gefeiert. Nach dem Spiel ging es zurück nach Berlin.