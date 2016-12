80-Jähriger stirbt bei Unfall auf B175 in Glauchau

erschienen am 02.12.2016



Glauchau. Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 175 in Glauchau ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei stieß der Pkw an der Einmündung zur Straße Zum Schafteich mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die 79-jährige Ehefrau des Fahrers erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

Nach der Kollision wurde der Pkw über die Mittelplanke geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (fp)