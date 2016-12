Adventskerzen lösen Wohnungsbrand aus

erschienen am 19.12.2016



Glauchau. Am Sonntagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Oststraße in Glauchau zu einem Wohnungsbrand gekommen. Laut Polizei bemerkte eine 92-jährige Frau beim TV-Schauen , dass ihr Adventskranz in Flammen stand und das Feuer bereits den Stubentisch erfasst hatte. Vergeblich versuchte sie zunächst, den Brand selbst zu löschen, alarmierte dann jedoch Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die 92-Jährige wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden in dem Wohnzimmer wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (fp)