Alle städtischen Schulen sind bis Ende 2017 fertig saniert

Der Meeraner Stadtrat hat mit vier Gegenstimmen den neuen Haushalt beschlossen. Die Kommune will 15,1 Millionen Euro Steuern einnehmen.

Von Julia Lappert

erschienen am 15.12.2016



Meerane. Während die Sanierung der alten Post und der Umbau zum Sozialhaus in den letzten Zügen steckt, werfen die nächsten großen Bauprojekte der Stadt Meerane ihre Schatten voraus. Mit vier Gegenstimmen aus den Reihen der Linken und der NPD beschloss der Meeraner Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Haushalt für das kommende Jahr. Die Erträge im Ergebnishaushalt für 2017 liegen bei 25.337.380 Euro, die Aufwendungen bei 25.165.230 Euro. "Wir haben dadurch ein Plus von 172.150 Euro, weil die Aufwendungen unter den Erträgen liegen", erklärte Kämmerin Kerstin Eis. Damit sei der Haushalt ausgeglichen. Die größte Einnahmequelle im Ergebnishaushalt sind die Steuern mit 15,1 Millionen Euro.

Baumaßnahmen: Alle Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt werden durch Fördermittel unterstützt. Dazu zählen die Sanierung des Daches der Stadthalle, die energetische Sanierung der Friedrich-Engels-Grundschule, der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Oststraße, die Sanierung der Straßendecke und Buswarte im Ortsteil Dittrich und die Instandsetzung der Kriegsgräber des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Im Finanzhaushalt finden sich die Investitionen wieder. In der Lindenschule werden nicht nur der Brandschutz, sondern auch die Sanitäranlagen, die Garderobe und die Elektrotechnik erneuert. Dafür muss die Stadt einen neuen Kredit von rund 700.000 Euro aufnehmen. Investiert wird ebenso in die Sanierung des Volkshauses, die Erweiterung der Kita Arche Noah, die Hochwasserschadensbeseitigung am Dittrichbach und die Umgestaltung des Bahngeländes an der Bahntangente. "Bis Ende 2017 sind alle städtischen Meeraner Schulen saniert", sagte Bürgermeister Lothar Ungerer.

Top 3- Zahlungen: Zum ersten Mal ist die Kreisumlage mit 4,72 Millionen Euro der größte Einzelposten im Meeraner Haushalt. Gefolgt von den Personalkosten in Höhe von 4,6 Millionen Euro und den Abschreibungen in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

Risiko: Spannend dürfte für die Stadt der Ausgang einer Gerichtsverhandlung Mitte Januar werden. Seit 1999 zieht sich der Prozess hin. Eine Firma hatte damals die Stadt verklagt. "Die Stadt wird aus dem Verfahren nicht mit einer Null rausgehen", sagte Ungerer.