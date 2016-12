Als die Kriminalpolizei am Heiligen Abend in der Tür stand

Ein Erfrorener auf dem Friedhof, ein Besuch im Frauengefängnis und das Bangen um den eigenen Sohn: Pfarrer Matthias Franke hat zum Christfest viel erlebt.

Von Holger Frenzel

erschienen am 24.12.2016



Dennheritz. Fast vier Jahrzehnte hat Matthias Franke als Pfarrer gearbeitet. Er war knapp 30 Jahre in Ottendorf-Okrilla tätig. Seit Januar 2009 hat er sich um die Schwesternkirchgemeinden Glauchau-Gesau mit Dennheritz-Niederschindmaas gekümmert. Zuletzt kamen Jerisau, Weidensdorf und Remse zu seinem Zuständigkeitsbereich dazu. Kurz vor dem Wechsel in den Ruhestand hat der 64-Jährige in den persönlichen Erinnerungen an Weihnachten gekramt.

Das erste Weihnachten: Drei Christvespern, zwei Krippenspiele und einen musikalischen Gottesdienst hat Matthias Franke im ersten Jahr als Pfarrer in Ottendorf-Okrilla organisiert. Das war 1978. Der Arbeitstag hinterließ seine Spuren. "Ich bin 19.45 Uhr gestresst und müde zu meiner Familie gekommen. Die Bescherung war überhaupt nicht entspannt", erinnert sich der Geistliche. Danach hat sich die Familie an Heiligabend anders organisiert: Die letzten Stunden des Tages wurden zum Musizieren oder für einen Winterspaziergang genutzt. Die Geschenke für die fünf Kinder gab es dann erst am ersten Weihnachtsfeiertag.

Das traurigste Weihnachten: Mitte der 1980er-Jahre saß die Familie von Matthias Franke im Pfarrhaus in Ottendorf-Okrilla. Die gemütliche Runde wurde von Bekannten auf einen Schlag aufgelöst. Der Grund: Sie hatten nur 100 Meter entfernt auf dem Friedhof einen Toten entdeckt. "Der alleinstehende Mann war in einer Kneipe versackt und hatte in der Heiligen Nacht nicht mehr den Weg nach Hause gefunden", erinnert sich Matthias Franke, der an jenem Tag noch Besuch vom Abschnittsbevollmächtigten und Kripobeamten bekommen hatte.

Das schönste Weihnachten: 1993. Ende November kommt Sohn Nicolas, der damals zehn Jahre alt war, blass und mit roten Flecken an den Armen nach Hause. Die Ärzte diagnostizieren eine schwere Meningitis. Der Kleine wird ins Krankenhaus gebracht. Seine Eltern und viele Leute aus der jungen Gemeinde beten für ihn. Einen Tag vor Weihnachten darf Nicolas wieder nach Hause. "Wir haben zwischenzeitlich nicht gedacht, dass wir ihn gesund wiederbekommen", sagt MatthiasFranke. Das prägendste Weihnachten: Für Matthias Franke, der in Zschocken geboren und in Lugau aufgewachsen ist, gab es schon in seiner Kindheit ein einschneidendes Erlebnis. In der Nachbarschaft wohnte eine alte, gebrechliche Frau. Die meisten Kinder haben sich über die Seniorin lustig gemacht. Die Mutter von Matthias Franke schaute mit ihren Kindern an Heiligabend bei ihr vorbei. "In der Küche der Frau stand nur ein Strohbett. Damit wusste ich als Achtjähriger, was Armut bedeutet", erzählt der Pfarrer, der sich für verschiedene Hilfsprojekte engagiert. Dazu gehörte im Januar 2015 eine Reise nach Äthiopien. Matthias Franke und seine Mitstreiter brachten 330 Decken - quasi als Weihnachtsgeschenk - in die Frauengefängnisse. "Es ist ein gutes Gefühl, an Weihnachten etwas für die Armen zu tun."

Das letzte Weihnachten: In der Kirche in Dennheritz wird heute Nachmittag das Krippenspiel gezeigt. Los geht's 15 und 16.30 Uhr. Um 18 Uhr beginnt die musikalische Christvesper. Matthias Franke spricht vor seinem letzten Heiligabend als angestellter Pfarrer von einem "seltsamen Gefühl". Dabei hat er in der Adventszeit noch über eine besondere Herausforderung nachgedacht. In Niederschindmaas kann durch die Sanierung der Kirche kein Krippenspiel stattfinden. Zwischenzeitlich wurde über einen Umzug in das Feuerwehrgerätehaus nachgedacht. "Das mussten wir wieder verwerfen, weil der Platz für die 22 Mitwirkenden nicht ausgereicht hätte."

Das nächste Weihnachten: Egal ob Ostern, Pfingsten oder Weihnachten - an den wichtigsten Terminen im Kirchenjahr war Matthias Franke stets im Dienst. Im nächsten Jahr will er als Pfarrer im Ruhestand die neu gewonnene Freiheit genießen und Weihnachten einmal in einer völlig anderen Kultur erleben. "Vielleicht sogar bei einem Urlaub in Kuba", sagt der 64-Jährige.