Amtsrichter erlÃ¤sst Haftbefehl gegen Dealer

Amtsrichter erlässt Haftbefehl gegen Dealer

Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 31-jährigen Mann Anklage erhoben, weil er in Glauchau Drogen an Minderjährige verkauft haben soll. Doch er erschien nicht zum Gerichtstermin.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 28.09.2016



Hohenstein-Ernstthal/Glauchau. Richter Manfred Weber trommelte leicht genervt mit den Fingern auf einen 20 Zentimeter hohen Stapel Akten. Die gehörten zu einem Drogenprozess, der gestern im Hohenstein-Ernstthaler Amtsgericht stattfinden sollte. Eine Viertelstunde Stille, nur die Uhr im Saal tickte. Der Richter gab dem Angeklagten eine letzte Chance zu erscheinen, hielt das obligatorische akademische Viertel ein.

Der 31-jährige mutmaßliche Drogendealer aus Hohenstein-Ernstthal, der sich wegen eines Verbrechens nach Paragraf 29 des Betäubungsmittelgesetzes vor dem Strafgericht verantworten sollte, blieb jedoch weg. Unentschuldigt. Schöffen, Zeugen, Anwälte, Protokollantin und Richter warteten vergeblich.

Staatsanwalt Martin Bierlein und Richter Manfred Weber machten schließlich kurzen Prozess. Der eine beantragte, der andere entschied - auf Haftbefehl nach Paragraf 112 Strafprozessordnung (StPO). Der feine Unterschied zu einem Haftbefehl nach Paragraf 230 StPO: "Salopp gesagt, können wir den Mann dann auch mal ein halbes Jahr in der Haft schmoren lassen, bis wir die Hauptverhandlung eröffnen", sagte der Richter, der nicht zum ersten Mal zu so drastischen Mitteln griff. "Der Haftbefehl nach Paragraf 112 geht nur dann, wenn zu befürchten ist, dass sich der Angeklagte der Hauptverhandlung entziehen will", erklärte Weber.

Entziehen wollte sich der Beschuldigte vermutlich aus gutem Grund. Er weiß, was ihm blüht. "Für das, was er getan hat, stehen hier dreieinhalb Jahre Haft, natürlich ohne Bewährung, im Raum", sagte Weber. Bei dem Hohensteiner sollen Drogen in nicht geringer Menge gefunden worden sein. Das bedeutet zum Beispiel mehr als fünf Gramm des hirnschädigenden Methamphetamins Crystal.

Außerdem soll der Mann in Glauchau Drogen an Minderjährige verkauft haben - da versteht Justitia keinen Spaß. Was dem Mann detailliert vorgeworfen wird? Der Staatsanwalt hob die Hände - keine Angaben vor Eröffnung der Hauptverhandlung. Er weiß aber, dass gegen den Angeklagten bereits in der vorigen Woche am Zwickauer Amtsgericht in anderer Sache verhandelt werden sollte. Auch da blieb der Mann weg.

Pflichtverteidiger Michael Windisch aus Zwickau zuckte mit den Achseln: "Ich habe meinen Mandanten das letzte Mal vor drei Monaten gesehen." Er hatte vom Betreuer des Angeklagten eine Telefonnummer bekommen. "Da ist er noch mal kurz rangegangen, auf eine SMS hat er dann schon gar nicht mehr reagiert", bedauert Windisch. Er weiß nur, dass der Angeklagte derzeit ohne festen Wohnsitz ist.