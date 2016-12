Anwohner beschweren sich über massiven Hallenneubau

In der Waldenburger Straße in Meerane sorgt ein Projekt für Aufsehen, das den Nachbarn die Sicht versperrt. Der Bauherr beruft sich auf seinen genehmigten Bauantrag.

Von Julia Lappert

erschienen am 20.12.2016



Meerane. Von seiner Terrasse aus kann Jürgen Els den Hallenneubau in der Waldenburger Straße in Meerane ganz genau beobachten. Seit etwa zwei Wochen wächst die neue Halle der Firma Rosenowski Stahlbau GmbH in die Höhe - und wird viel höher, als die Anwohner erwartet hatten.

"Wir sehen jetzt gar nichts mehr", sagt Marlies Haberland, deren kleines Grundstück direkt an das Grundstück der Firma angrenzt. Hinter ihrer Hecke ragt der Neubau in die Höhe. "Uns wurde gesagt, dass die neue Halle nur ein wenig höher als die alten Gebäude wird", sagt Jürgen Els. Die Vorgängerbauten, die weggerissen wurden, schätzt er auf etwa fünf Meter. Die neue Halle wird jedoch mit 10,4 Metern mehr als doppelt so groß.

Die Anwohner hatten die Pläne zwar gesehen und auch unterschrieben. Sie fühlen sich aber hinters Licht geführt. "Man hat unsere Gutmütigkeit ausgenutzt. Wir wollten den Bau nicht prinzipiell verhindern, weil wir an die langjährigen Mitarbeiter der Firma gedacht haben", sagt Jürgen Els. Zwischen Tür und Angel seien sie mit dem Bauvorhaben konfrontiert worden und hätten dann keine Informationen mehr bekommen, wie es mit der Halle nebenan weitergeht.

Günter Rosenowski versteht den Unmut seiner Nachbarn nicht. "Die angrenzenden Grundstückseigentümer haben zugestimmt", sagt er. Eine falsche Höhe habe er nie angegeben, auch nicht mündlich. Die neue Halle soll für den Maschinen- und Anlagenbau genutzt werden. 1,8 Millionen Euro investiert das Unternehmen, das inzwischen in eine Gesellschaftergruppe übergegangen ist. Der ehemalige Inhaber Günter Rosenowski begleitet noch den Neubau und ist für Einkauf und Kalkulation verantwortlich. Betriebsleiter ist inzwischen Steffen Hummer. "Die neue Halle ist aus Lärmschutzgründen wichtig. Durch sie wird es künftig leiser", so Rosenowski.

Über den Lärm hatte es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden gegeben. Anwohner Jürgen Els befürchtet jetzt, dass die Arbeitszeiten aufgrund des Neubaus erweitert werden und es durch einen möglichen Schichtbetrieb nun auch bis spätabends laut ist. "Wir werden zunächst an den Arbeitszeiten von 6.30 bis 16 Uhr festhalten und dann schauen, wie es läuft," sagt Rosenowski. Ansonsten beruft er sich auf den genehmigten Bauantrag der Stadt Meerane.

Stadtsprecherin Heike Hönsch bestätigt das. "Es handelt sich um ein genehmigtes Bauvorhaben", teilt sie mit. Die Frage nach den Beschwerden der Anwohner lässt sie unbeantwortet. Schon dreimal hat Jürgen Els in der Stadtverwaltung angerufen und auch mit Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) gesprochen. "Ich begreife einfach nicht, wie so etwas hier genehmigt werden kann", sagt Wolfgang Voigt, der ebenfalls direkt neben dem Gelände wohnt.

Die meisten, die in dem Meeraner Mischgebiet leben, sind Rentner. "Aber wie soll man hier zur Ruhe finden?", sagt Voigt. Per Definition sollen Wohnen und Gewerbe in einem Mischgebiet gleichberechtigt nebeneinander existieren. Die Gewerbebetriebe sollen das Wohnen nicht wesentlich stören. Das sei an der Waldenburger Straße aber nicht der Fall, finden die Anwohner. Sie fürchten einen Wertverlust ihrer Grundstücke. "Kein Mensch wird uns hier unsere Häuser abkaufen", glaubt Jürgen Els.