Anwohner in der Unterstadt bedienen sich an mobiler Theke

Nachdem es wochenlang keinen Bäcker mehr in der Unterstadt gab, rollen Brötchen und Brot nun zweimal wöchentlich an. Komplett gelöst ist das Versorgungsproblem damit aber nicht.

Von Julia Lappert

erschienen am 08.11.2016



Glauchau. Seit zwei Wochen gibt es wieder frische Brötchen, Brote und Kuchen im Wehrdigt. Jacqueline Rabe von der Bäckerei Rabe fährt dienstags und donnerstags mit ihrem Bäckerauto in die Unterstadt und hält neben der Wehrdigtschule und an der Ecke Wilhelmstraße/Wasserstraße. Am Anfang sei die Resonanz noch etwas verhalten gewesen, aber inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass es wieder ein Backwarenangebot in der Unterstadt gibt. "Ich bin von Kunden angesprochen und gefragt worden, ob ich mit dem Auto auch in die Glauchauer Unterstadt kommen kann", sagt Jacqueline Rabe. Mithilfe von Stadtteil-Managerin Sabine Resche sei schnell geklärt worden, dass die Bäckerei Rabe zweimal pro Woche mit ihrer mobilen Ladentheke am Straßenrand halten darf.

"Ich finde es ganz toll, dass Frau Rabe so schnell eingesprungen ist und uns unterstützt", sagt Liane Schubert. Die 81-Jährige muss alle Wege zu Fuß erledigen. "Für uns Ältere ist es ziemlich schwer, die Berge in der Stadt hoch zu kommen", sagt sie. Das mobile Angebot sei eine große Erleichterung. Gleichzeitig bedauert sie es sehr, dass es überhaupt nötig geworden ist. Denn Ende September haben gleich beide Bäcker, eine Filiale der Bäckerei Müller und die Bäckerei Hentschke, in der Unterstadt geschlossen. "Mir tut es sehr leid, dass es soweit kommen musste", sagt Liane Schubert, die Stammkundin in der Bäckerei Hentschke war.

"Ich musste wegen der Baustelle in der Färberstraße meine Bäckerei schließen", sagt Mario Hentschke, der ehemalige Inhaber. "Die Kunden konnten ja gar nicht mehr zu mir in den Laden kommen." Die Umsätze seien rapide eingebrochen. "Mir blieb am Ende keine andere Wahl als zu schließen." Hentschke hat seit 36 Jahren in der Bäckerei seines Vaters gearbeitet, die er schließlich selbst übernommen hat. "Im Februar hätte ich 20-Jähriges gefeiert." Von der Schließung sei auch der Arbeitsplatz seiner Frau betroffen gewesen. Um ein Gespräch in der Stadtverwaltung habe er sich bemüht, allerdings ohne Erfolg.

Zur gleichen Zeit hat auch die Filiale der Bäckerei Müller an der Ecke Lindenstraße/Wehrdigtstraße geschlossen. "Wir wünschen uns möglichst schnell einen Nachfolger", sagt Yvette Ohlendorf, deren Schwiegereltern das Ladenlokal vermieten. "Die Einrichtung ist auch vorhanden, es könnte sofort losgehen", sagt sie. Das mobile Angebot reicht ihrer Meinung nach nicht aus. "Wer zu anderen Zeiten etwas braucht, muss trotzdem in die Stadt", sagt sie. Die Nachfrage sei nach wie vor groß.

Das Auto der Bäckerei Rabe steht dienstags von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr an der Wehrdigtschule und donnerstags von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr an der Ecke Wilhelmstraße/Wasserstraße.