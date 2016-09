Asylheim in Meerane wird frÃ¼her geschlossen

Asylheim in Meerane wird früher geschlossen

erschienen am 20.09.2016



Meerane. Eigentlich sollte die Erstaufnahmeeinrichtung Meerane noch bis Ende März 2017 betrieben werden. Wie der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Dienstag mitteilte, sollen die Asylbewerber nun schon bis Ende Oktober aus dem Heim am Seiferitzer Schulweg ausziehen. Die Einrichtung, die erst im April in Betrieb genommen wurde, wird nach Angaben des Innenministeriums komplett stillgelegt. Im aktualisierten Unterbringungskonzept sind die 336 Plätze auch nicht mehr als Sicherheitsreserve vorgesehen. Im Mai hatte das Innenministerium bekannt gegeben, dass die Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Meerane für Ende März 2017 vorgesehen ist. Die Plätze sollten nach damaligen Planungen aber in der sogenannten Stand-By-Reserve bleiben. Diese Plätze können kurzfristig wieder genutzt werden, falls die Anzahl der ankommenden Flüchtlinge wieder ansteigen sollte.

Weil nach wie vor verhältnismäßig wenig neue Asylbewerber nach Sachsen kommen, hat der Freistaat sein Konzept erneut angepasst und schließt, wie am Dienstag bekannt wurde, zwölf seiner 25 Einrichtungen. Derzeit sind in den Erstaufnahmeeinrichtungen nur 1907 Flüchtlinge untergebracht. "Damit sind trotz der bereits im Mai beschlossenen und im Anschluss erfolgten Absenkung der Unterbringungskapazitäten aktuell lediglich 24 Prozent der betriebenen Plätze belegt", so der Innenminister. Daher werde Sachsen seine Gesamtkapazitäten von betriebenen und Stand-by-Einrichtungen halbieren. Künftig werden nur 5100 dauerhafte und 2400 Plätze als Sicherheitsreserve vorgehalten. (jla)