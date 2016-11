Aus Sicherheitsgründen verschwinden weitere Bäume

In Glauchau werden in der kalten Jahreszeit wieder die Kettensägen rattern. Dabei erwischt es auch naturnahe Gebiete wie den Stausee und die Parks.

Von Stefan Stolp

erschienen am 19.11.2016



Glauchau. Nahezu 20 Bäume verschiedener Arten sind am Garagenkomplex Dresdner Straße in Glauchau abgesägt worden. Am Sportplatz Eichamt verschwanden insgesamt acht Linden. Glauchau verliert weiter große Bäume. Letzten Winter sind nach Angaben der Stadt insgesamt 54 Bäume auf öffentlichen Flächen gefällt worden. Und die Glauchauer werden auch im kommenden Winter zusehen müssen, wie weitere Bäume aus dem Stadtgebiet verschwinden.

Steffen Naumann, der Dezernent ist im Rathaus unter anderem für die städtischen Grünanlagen zuständig, hat den Plan für die nächsten Wochen und Monate vorgelegt. Demnach rattern an verschiedenen Stellen der Stadt die Kettensägen. Am Spielplatz Sachsenallee sind die Klettergerüste, Wippen und Sitzgelegenheiten von Ulmen und Pappeln umgeben. Davon werden mindestens vier aus Sicherheitsgründen abgesägt.

Auch das Gelände um den Stausee bleibt im Winter von den Fällarbeiten nicht verschont. Entlang des Dammes müssen vier Eichen abgeholzt werden. "Das dient dazu, um die Abdichtung des Dammbauwerkes zu erhalten", sagt Naumann. An der Spinnerei werden zwei Ahornbäume gefällt, im Gründelpark trifft es eine Schwarzerle und im Bürgerpark eine Hainbuche, deren Stamm im unteren Bereich morsch sei. Es könnten noch weitere Bäume hinzukommen, wenn bei den Pflegearbeiten Sicherheitsmängel festgestellt werden. Solche Pflegearbeiten sind im Gründelpark einschließlich der Hänge, am Stausee, am Bismarckturm und im Carolapark geplant. Am Montag sollen die ersten Arbeiten beginnen.

Wenn Bäume gefällt werden, müssen als Ersatz neue in die Erde, das schreibt die Baumschutzsatzung der Stadt vor. Für die 54 gefällten Bäume sind 63 neue gepflanzt worden, freilich nicht an derselben Stelle. Die meisten kamen auf der Wiese Kleingartenanlage Peniger Straße in die Erde, andere wurden zum Beispiel im Bürgerpark und im Gründelpark gepflanzt. Hinzu kamen 223 Sträucher, 430 Rosen - davon die meisten im Rosarium und an der Kreuzung Meeraner Straße/Siemensstraße in Gesau - 323 Stauden und 13 Meter Hecke.