Autobahn 4: Reparaturen in der Anschlussstelle

erschienen am 18.08.2016



Meerane. In der Anschlussstelle Meerane auf der A4 beginnen am Montag Reparaturarbeiten. HierfĂĽr werden morgens bis voraussichtlich 27. August die Aus- und Einfahrt zur und von der B 93 in Richtung Meerane gesperrt.

Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Dresden kommen und in der Anschlussstelle Meerane in Richtung Meerane ausfahren wollen, werden mit Umleitung U "Meerane" auf der B 93 in Richtung Zwickau bis zur nächsten Ausfahrt geleitet und dort wieder auf die Gegenfahrbahn in Richtung Meerane zurück geführt. Verkehr aus Richtung Erfurt nach Meerane wird mit U "Meerane" ebenfalls auf der B 93 zur nächsten Ausfahrt und auf die Gegenfahrbahn Richtung Meerane geleitet. (dog)