Berater ordnen Finanz-Chaos

Schulden sind schneller da, als man sich das oft vorstellen kann. Schon eine Trennung kann einen Ehepartner finanziell in die Bredouille bringen. Profis vor Ort helfen.

Von Uta Pasler

erschienen am 17.06.2017



Zwickau. Mit Mitte 30 steht Maria Richter* vor dem Nichts: Ihr Mann hat sich von ihr und den beiden kleinen Kindern getrennt. Mit ihrem Geld als Reinigungskraft und ergänzend Arbeitslosengeld II schlägt sie sich seit Ende letztens Jahres durch. Der Gatte denkt nicht daran, Unterhalt zu zahlen oder die Kredite des Ehepaares zu bedienen. Doch die Banken fordern Geld. Im Januar fasste sich die junge Frau aus Westsachsen ein Herz und bat Profis um Hilfe. Andreas Schäfer, Leiter der Caritas-Schuldnerberatung Zwickau, ist zuversichtlich, dass sich die nun alleinerziehende Mutter aus der Krise retten kann. "Einfacher wäre es gewesen, wenn sie früher gekommen wäre", sagt der Berater.

Die Zahlen der Betroffenen im Landkreis, die sich helfen lassen wollen, sind seit Jahren in etwa gleich hoch: 1220 Klienten kamen 2016 zu den Beratern der Caritas. Das Durchschnittsalter lag bei 37 Jahren. Die Schuldnerberater der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hatte im Vorjahr 1615 Klienten. "Auch bei uns sind die 28- bis 40-Jährigen am stärksten vertreten", sagt Doreen Büttner, Leiterin der Awo-Beratungsstelle in Zwickau. Die Awo unterhält auch in Hohenstein-Ernstthal, Lichtenstein, Limbach-Oberfrohna und Crimmitschau Beratungsstellen, die Caritas neben Zwickau in Glauchau, Werdau und Meerane. Das Wirken in der Breite des Landkreises ist nötig, versichern die Helfer. Doreen Büttner: "Manche haben nicht einmal das Geld für einen Fahrschein."

Die Schuldenfalle kann verflixt schnell zuschnappen. Persönliche Krisen und Einkommenseinbußen durch Arbeitslosigkeit, Teil- oder Elternzeit, auch Renteneintritt sind oft Auslöser. Die Folgen, die die Betroffenen ins Mark treffen: Mahnungen, Kündigungen, Ängste. "Manche Gläubiger sind in ihrem Vokabular nicht zimperlich", weiß Schäfer. Viel gefährlicher aber sei, wenn der Energieversorger oder der Vermieter mahnt. Die drohen nicht mit Gefängnis. Doch wenn Strom und Wohnung erst einmal weg sind, sei es viel schwerer, wieder auf die Füße zu kommen.

Maria Richter war ein nervliches Wrack, als sie bei den Helfern vorsprach. Die 1700 Euro, die ihr monatlich zur Verfügung stehen, reichten vorn und hinten nicht. Seit einem Monat war sie mit der Miete im Rückstand. Richtig zu schaffen machten ihr die Kredite: einer für ein Auto, ein anderer für eine Waschmaschine. Schäfer: "Beide Ehegatten haben den Kredit unterschrieben, beide haften für die komplette Summe. Die Banken greifen sich den, der da ist." Maria Richter war da. Die Frau sorgte sich wegen der Kinder, fürchtete um ihren Lohn, weil eine Bank drohte, sich das Geld vom Arbeitgeber zu holen. Ein Gläubiger hatte bereits ihr Konto gepfändet.

Schäfer zufolge muss zunächst Ordnung ins Chaos gebracht, Prioritäten gesetzt werden. Die Berater helfen bei einer Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung und empfehlen, wovon man sich trennen sollte, welche Versicherungen unnötig sind. Sie suchen zudem nach Geld- quellen. Beim Jugendamt hatte sich Maria Richter selbst um Unterhaltsvorschuss bemüht. Zudem empfahlen die Berater ein Pfändungsschutzkonto, halfen beim Gespräch mit dem Vermieter und beim Sortieren der Gläubigerunterlagen.

Schäfer zufolge existiert im Landkreis Zwickau ein stabiles Helfernetzwerk. Denn manchmal brauchen die Betroffenen zudem Fa- milienhelfer, Suchtberater, Wohnungslosenhelfer. *Name geändert