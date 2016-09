Bismarckturm - Warten auf Geldsegen

Glauchaus Wahrzeichen ist seit zweieinhalb Jahren gesperrt, weil damals ein Stein von der Empore gefallen war. Versuche, an Fördermittel für die Sanierung zu kommen, sind bislang fehlgeschlagen. Nun könnte aber die Bundestagswahl 2017 helfen.

Von Stefan Stolp

erschienen am 14.09.2016



Glauchau. Von oben kann man bei gutem Wetter mit entsprechender Sicht das mächtige Völkerschlachtdenkmal von Leipzig sehen - manche sagen sogar, das sei der große Bruder des Glauchauer Bismarckturms. Doch wann man wieder das Wahrzeichen von Glauchau betreten, den Turm erklimmen und die Aussicht genießen kann, ist noch völlig offen. Der Turm ist seit mittlerweile zweieinhalb Jahren gesperrt.

Doch im nächsten Jahr, wenn die Bundestagswahl ins Haus steht, könnte wieder Bewegung in die Sache kommen. "Wir sind guter Hoffnung, dass wir 2017 Fördermittel bewilligt bekommen", sagt Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos). Die Stadt bemühe sich um Mittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes, bis zu 50 Prozent Förderung. Hinzu komme eine Kofinanzierung des Landes in Höhe von etwa 35 Prozent. "Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber hat uns dabei Unterstützung zugesichert", sagt Dresler. Alle bisherigen Versuche, an finanzielle Mittel zu kommen, sind fehlgeschlagen. Das Geld werde gebraucht, um den ersten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen und den Turm wieder begehbar zu machen. Dieser erste Abschnitt beinhaltet im Grunde genommen das Aufstellen des Gerüstes und die Sanierung der Aussichtsebene. Im Januar 2014 fiel von dort ein Verblendstein herunter. Weil man Angst hatte, dass weitere Steine herabstürzen könnten, hat die Stadt Glauchau den Zugang zum Turm abgesperrt - ein Zustand, der bis heute anhält.

Manchem dauert dies zu lange. CDU-Stadtrat Andreas Winkler zum Beispiel fragt regelmäßig in der Stadt nach dem aktuellen Stand. Er bekommt jedes Mal dieselbe Antwort. "Das ist natürlich nicht befriedigend", sagt er. Aber vielleicht helfe ja tatsächlich die Bundestagswahl im nächsten Jahr. In solchen Zeiten würden ja häufig Fördermittelbescheide übergeben oder Spatenstiche vollzogen.

Doch allein mit den Fördermitteln ist es nicht gemacht. Wenn finanzielle Hilfe bewilligt wird, sind damit die Gesamtkosten nicht abgedeckt. Die Stadt müsste eigenes Geld hinzulegen. Dafür hat sie ein Spendenkonto eingerichtet. Verschiedene Aktionen von Vereinen und Privatpersonen laufen seit dem Jubiläumsjahr 2015. Bislang sind gut 4110 Euro zusammengekommen.

Wenn der erste Bauabschnitt einmal abgeschlossen ist, warten weitere Aufgaben. Im Rathaus denken die Verantwortlichen schon jetzt über die künftige touristische Nutzung des Bismarckturms, eines der bedeutendsten Denkmäler der Stadt, nach. Grundvoraussetzung für eine Nutzung, die über die bisherigen Turmbesteigungen, die bis zur Sperrung der Fremdenverkehrsverein "Schönburger Land" organisiert hatte, hinausgeht. "Als Erstes müssen sanitäre Anlagen eingebaut werden", sagt Dresler. Doch die Innensanierung sei Zukunftsmusik. Im Rathaus rechne man mit Kosten, die bei einer Million Euro liegen könnte.

Der Bismarckturm in Glauchau wurde nach zweijähriger Bauzeit im Jahr 1910 fertiggestellt. Er ist mit seinen 46 Metern das höchste noch stehende Bauwerk dieses Namens in Deutschland.