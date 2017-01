Böllerwurf auf Polizei - Meeraner muss Geldstrafe zahlen

Das Gericht verringerte den Betrag gegenüber dem Urteil aus erster Instanz, weil sich nicht nachweisen ließ, dass es sich um einen illegalen Knaller handelt.

erschienen am 24.01.2017



Zwickau/Meerane. Ein 37-jähriger Mann aus Meerane wurde am Dienstag in einer Berufungsverhandlung vom Landgericht Zwickau wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Lastwagenfahrer am 1. November 2015 während einer nicht genehmigten Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz von Meerane aus einer Menschenmenge heraus einen Böller in Richtung einer Polizeikette geworfen hatte. Die Demonstranten hatten verhindern wollen, dass Flüchtlinge aus einem Sonderzug in wartende Busse umsteigen. Die Berufungskammer hob dennoch das Urteil des Amtsgerichtes Hohenstein-Ernstthal auf, das in erster Instanz 3250 Euro Geldstrafe ausgesprochen hatte. In diesem Urteil war noch der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz enthalten. Weil die Reste des Knallers, vermutlich eine Art "La Bomba" ohne deutsche Zulassung, nicht von der Polizei gesichert worden waren, konnte auch der Nachweis dass es sich um einen illegalen Böller handelt, nicht geführt werden. "Wir haben daher diesen Anklagepunkt in der Berufung nicht weiter verfolgt", sagte der Vorsitzende Richter Rupert Geußer. Der Angeklagte selbst, der während der zweieinhalbstündigen Verhandlung nur seinen Anwalt Jan Lohwasser sprechen ließ, hatte sich schließlich zu einem, wenn auch nur halbherzigen Geständnis durchgerungen. Offenbar war ihm klar geworden, dass er nur so die Geldstrafe verringern konnte. Dabei waren die Beweise in Form eines von der Polizei während des Einsatzes gedrehten Videos eindeutig. Das zeigte, wie der 37-jährige Vater zweier Kinder den Böller warf, der nur wenige Meter hinter einem Polizisten explodierte. Den Knaller selbst habe ihm eine neben ihm stehende Person zugesteckt. Zudem, so die Richter, habe er sich dem von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis widersetzt. Der Vorsitzende Richter: "Die Polizeiaktion war rechtens". Mehrfach waren die Menschen zur Räumung des Platzes aufgefordert worden. Schließlich wurde über Lautsprecher auch die Anwendung von Zwangsmaßnahmen angedroht. Doch das hielt den Angeklagten nicht ab, in vorderster Front stehen zu bleiben und eine Bereitschaftspolizistin mit den Armen zu schubsen. Das Argument, er sei selbst von hinten gestoßen worden und so in die Polizeikette gefallen wollte ihm das Gericht nicht abnehmen. Der Vorfall war auf dem Video anders dokumentiert. Beim zweiten Versuch einen Polizisten anzugreifen wurde er schließlich mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Für den Verteidiger Jan Lohwasser war das schon eine Strafe. Er hatte in seinem Plädoyer eine Geldstrafe von 1500 Euro beantragt. Das Gericht war schließlich dem Antrag von Staatsanwalt Jörg Rzehak gefolgt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann gegen die Entscheidung Revision am Oberlandesgericht Dresden beantragen. Dabei wird allerdings nicht noch einmal die Tat selbst aufgerollt, sondern nur noch geprüft, ob während des Verfahrens Rechtsfehler begangen wurden, die sich zum Nachteil des Angeklagten ausgewirkt haben. (nkd)