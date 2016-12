Brand im Pflegeheim: Todesopfer wird obduziert

Einen Tag nach den dramatischen Ereignissen geht das Leben im Kur- sana-Domizil weiter. Doch einige Bewohner müssen außerhalb ihrer vertrauten Umgebung ausharren.

Von Stefan Stolp

erschienen am 28.12.2016



Meerane. Der Blick auf das Fenster verheißt nichts Gutes. Sehen kann man ohnehin nicht viel. Doch die verkohlte Wand rundherum lässt erahnen, wie die Flammen in dem Zimmer des Pflegeheimes an der Oststraße in Meerane gewütet haben. Der Bewohner des Zimmers, ein 85-jähriger Mann, ist ums Leben gekommen, er konnte nur noch tot aus dem Raum geborgen werden. Bei ihm wurde eine Obduktion angeordnet, die laut Polizeisprecherin Anett Münster in den nächsten Tagen erfolgen soll. Die Brandursache ist ihren Worten nach noch nicht klar. Abschließende Aussagen könnten derzeit nicht getroffen werden. Insgesamt acht Heimbewohner sowie drei Mitarbeiter der Einrichtung waren mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Zwei weitere Bewohner und ein Mitarbeiter des Pflegeheimes wurden leicht verletzt und mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Unterdessen geht das Leben im Pflegeheim weiter. Pflegedienstleiter Heiko Maudrich, der am zweiten Feiertag die Evakuierung der Bewohner mit organisierte, verwies gestern an die Pressestelle des Trägers in Berlin, der Dussmann-Gruppe, die unter dem Namen Kursana etliche Pflegeheime in Deutschland betreibt. "Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen des ums Leben gekommenen Mannes und bei den Bewohnern, die noch mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Krankenhaus sind", sagte Sprecherin Michaela Mehls. Viele Bewohner seien nachdenklich. Wer will, könne psychologische Unterstützung vom Kriseninterventionsdienst beanspruchen.

Der vom Feuer betroffene Wohnbereich ist weiterhin gesperrt. Acht weitere Bewohner wurden am Nachmittag des 26. Dezembers in anderen Wohnbereichen, im zweiten Kursana-Haus in Meerane oder bei ihren Familien untergebracht. "Dort sind sie gut betreut und pflegerisch versorgt", sagt Mehls. Wie lange der Wohnbereich gesperrt bleiben muss, entscheiden Experten. "Wir hoffen, dass alle Bewohner bald wieder in ihre vertraute Umgebung zurückkehren können", fügte Mehls hinzu. Für die Meeraner Feuerwehr, die am zweiten Feiertag gegen 12 Uhr alarmiert wurde, war es der größte Einsatz dieses Jahres. Von innen und außen verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zum brennenden Zimmer und fanden den schon leblosen Bewohner. Aus dem Nachbarzimmer wurde ein Mann gerettet. Um die Fluchtwege im betroffenen Bereich zu entrauchen, wurde belüftet.