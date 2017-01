Brand in Glauchauer Pflegeheim

erschienen am 06.01.2017



Glauchau. In einem Pflegeheim in Glauchau ist in der Nacht zu Freitag Brandmeldealarm ausgelöst worden. Die sofort alarmierten Feuerwehrleute konnten den Entstehungsbrand schnell löschen, informierte die Zwickauer Rettungsleitstelle. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Glauchau, Niederlungwitz, Reinholdshain, Wernsdorf und der Rettungsdienst. (fp)