Brandschutz: Lindenschule muss raus

Wegen fehlender Sicherheitsvorkehrungen sollen die Schüler im Februar 2017 in Container umziehen. Der Hort ist jetzt schon ausquartiert. Die Stadt, der ein Gutachten eklatante Fehler vorwirft, feiert die Lösung als Erfolg.

Von Michael Stellner

erschienen am 01.09.2016



Meerane. Die meisten Eltern wissen seit vorgestern Bescheid. Da brachten die Kinder einen Brief mit von der Grundschule, in dem Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) in kindgerechter Sprache erläutert, dass die Lindenschule umgebaut werden müsse und dass die Kinder solange in Container umziehen werden. Ebenfalls vorgestern veröffentlichte das Stadtoberhaupt die Mitteilung ein zweites Mal, diesmal in einer Wortwahl für Erwachsene. Die Ankündigung ist auf der Internetseite der Stadtverwaltung und auf Facebook zu lesen. Das geschah nach Redaktionsschluss der "Freien Presse".

Nach Ungerers Verlautbarung sollen die Kinder am 27. Februar ihre Container beziehen. In der Schule soll danach der Brandschutz erneuert werden. Die Sanierung soll knapp 1,2 Millionen Euro kosten. Über die Kosten der Container ist nichts bekannt. Damit, schreibt Ungerer, "kann die Stadt Meerane zum jetzigen Zeitpunkt ein positives Zwischenfazit ziehen." Die Sanierung sei "unter Dach und Fach", die Stadt löse gegenüber den Eltern der Lindenschule ihre Zusage ein, das Schulgebäude brandschutzgerecht zu sanieren. Und ferner: "Die Realisierung der Brandschutzsanierung ist ehrgeizig, aber die Entschlossenheit aller Beteiligten vorausgesetzt, machbar." Das klingt so, als hätte das Rathaus lange um die Sanierung gerungen und könnte nun endlich Vollzug melden. Zwar hatte die Verwaltung tatsächlich einen Sanierungsantrag gestellt, aber in Wahrheit brachte erst ein Gutachten die Stadtverwaltung in Zugzwang. In der Gefährdungsbeurteilung für die Lindenschule schreibt eine Arbeitsmedizinerin, dass außer Feuerlöschern keine weiteren Anforderungen des Brandschutzes erfüllt seien.

Die Stadt kam zusätzlich unter Druck wegen folgender Formulierung: "Die Feuerwehr hat ein Konzept, worauf die Stadtverwaltung nicht reagiert." Was das für ein Konzept der Feuerwehr ist? Wehrleiter Kai Götze kann dazu nichts sagen. Er hat von Ungerer einen Maulkorb verpasst bekommen und darf sich nur über aktuelle Einsätze äußern.

Eltern hatten Ungerer schon zuvor wegen der Brandschutzprobleme in der Stadtratssitzung am 24. Mai kritisiert. Der Bürgermeister bezichtigte sie damals der Lüge. Es gebe kein Problem, sagte er, die Schule könne bedenkenlos weiter betrieben werden.

Bedenken hatten offenbar andere. Nach den Ferien waren zunächst zwei Räume des Hortes gesperrt worden. Inzwischen wurde der ganze Hort der Lindenschule ausquartiert. Das bestätigt der Geschäftsführer des Hort-Trägers, der Gesellschaft für Ganzheitliche Bildung (GGB), Thomas School. "Ich habe das Gefühl, dass wir seitdem enger mit der Schule zusammengewachsen sind", sagt er. Zwei Hort-Klassen sind in der Internationalen Oberschule untergebracht, die zum selben Bildungskomplex gehört wie die GGB.

Aber immer noch sind viele Fragen offen. Zum Beispiel, warum das Brandschutzproblem gerade jetzt die Sperrung des kompletten Hortes notwendig macht, wo die Nöte doch schon seit Jahren bekannt sind. Schulleiterin Annette Pohle hatte sie Jahr für Jahr angemahnt. Oder wie es zu der jetzigen Lösung überhaupt gekommen ist, wieso nun plötzlich Geld für die Sanierung da ist, wo die Stadt doch nach eigenen Angaben seit Jahren erfolglos versucht, Fördermittel zu bekommen?

Auf Presseanfragen zu dem Thema hatte Ungerer schon vergangene Woche nicht geantwortet. Auch gestern gab es keine Auskunft. Dafür war das Medienreferat in eigener Sache alles andere als untätig. Es veröffentlichte gleich fünf Artikel zu ganz anderen Themen.