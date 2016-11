Brückenbau an der Mulde verzögert sich bis April

Glauchaus größtes Vorhaben im Wiederaufbau nach dem Hochwasser sollte schon fertig sein. Doch was die Stadt als scherzhaft abtut, ärgert den Ortsvorsteher umso mehr.

Von Stefan Stolp

erschienen am 18.11.2016



Glauchau. Das Wetter hatte mitgespielt, Hochwasser gab es keines - nichts Sichtbares deutete darauf hin, dass es mit dem Bau der Brücke über die Zwickauer Mulde bei Glauchau-Wernsdorf länger dauern würde. Wanderer und Radfahrer, die die Überführung gern nutzen möchten, müssen sich dennoch weiter gedulden. "Da haut doch irgendetwas nicht hin", sagt Wernsdorfs Ortsvorsteher Anderes Winkler. In der jüngsten Sitzung des Glauchauer Stadtrates - Winkler sitzt für die CDU in diesem Gremium - hatte er nachgefragt, warum das mit dem Brückenbau so lange dauert. Ende Oktober sollte alles fertig sein.

Doch von einem Bauende ist man augenscheinlich noch weit entfernt. "Das Bauunternehmen hat einen neuen Zeitplan vorgelegt, den wir derzeit prüfen", antwortete Heike Joppe, stellvertretende Fachbereichsleiterin für Planen und Bauen im Rathaus. Und Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) setzte scherzhaft hinzu, dass Glauchau noch weit entfernt von Hamburg sei, wo nach vielen Jahren die Elbphilharmonie nun endlich fertig gestellt worden ist. "Das ins Lächerliche zu ziehen, ist nicht fair, und ich kann damit nichts anfangen", sagte Winkler verärgert. Wenn es zu Zeitverzögerungen kommt, wäre es aus seiner Sicht besser gewesen, den Ortschaftsrat zu informieren.

Statische Probleme, die mit der Gründung der Sundwände zusammenhängen, haben zu den bauzeitlichen Verzögerungen geführt, teilte die Stadtverwaltung Glauchau auf Anfrage der "Freien Presse" nun mit. "Da die Spundwände als Gründungselement dienen, musste die Statik mit Baufortschritt immer wieder an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden", informierte die Stadt weiter. Nach jetzigem Kenntnisstand sei die Brücke im April 2017 fertig. Sollte jedoch von Januar bis März das Wetter Bauarbeiten zulassen, könnte man auch schneller fertig werden. Als zweiten Grund führt Rathaussprecherin Bettina Seidel an, dass andere Baumaßnahmen in unmittelbarer Umgebung zu erschwerten Zufahrtsmöglichkeiten geführt hätten. Ursache Nummer drei: "Da im gesamten Oktober sehr hohe Niederschläge zu verzeichnen waren, konnten die einen oder anderen Arbeiten zeitlich nicht so umgesetzt werden, wie geplant", heißt. Der Neubau der Muldenbrücke in Wernsdorf ist die größte Maßnahme im Wiederaufbauplan nach dem Hochwasser 2013. Die Kosten liegen bei etwa 1,2 Millionen Euro. Im Frühjahr hatten die Abrissarbeiten der alten Brücke begonnen, an deren Stelle entsteht nun die neue Überführung für Fußgänger und Radfahrer. Das alte Bauwerk war bis zur Sperrung vor ein paar Jahren für Pkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge frei gegeben. Dass auf dem Neubau keine Fahrzeuge mehr zugelassen sind, stieß auf Kritik. Doch der Ortschaftsrat von Wernsdorf hatte sich für den Bau einer Fußgänger Brücke als "Ersatz" ausgesprochen.