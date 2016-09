Das ist neu in der Meeraner Innenstadt

Ein Superblitzer am Markt, Tempo 20 in der Marienstraße und Anwohnerparkplätze vor der Kirche - das neue Verkehrskonzept räumt mit alten Gewohnheiten auf.

Von Michael Stellner

erschienen am 08.09.2016



Meerane. Wer mit mehr als 30 auf dem Tacho die August-Bebel-Straße hoch oder runter fährt, bekommt in Zukunft ein Problem. Meerane will auf dem Markt einen stationären Blitzer aufstellen, der beide Fahrtrichtungen abdeckt. Das ist nur ein Teil des neuen Verkehrskonzepts, das der Stadtrat am Dienstagabend mit breiter Mehrheit abgesegnet hat. Außerdem ändert sich vor allem das Parken an der Kirche und in der Marienstraße, während man am Neumarkt eine altbekannte Regelung zurückholt. Schon am Montag kommen die neuen Verkehrsschilder.

Marktblitzer: Die August-Bebel-Straße ist zwar im Marktbereich auf 30 begrenzt, aber kaum jemand hält sich tatsächlich daran. Deswegen soll ein neuer Superblitzer den Verkehr dort künftig einbremsen. Das Ziel ist, Fußgängern einen einfacheren Überweg zu den Einkaufsmärkten zu ermöglichen. Ampeln oder Zebrastreifen habe man nicht genehmigt bekommen, sagt Ordnungsamtsleiterin Iris Anders. Also soll ein Blitzer den Verkehr einbremsen. Weder über die Kosten für das Leasing-Gerät noch über die erwarteten Einnahmen für die Stadtkasse macht Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) Angaben. Während die anderen Regelungen ab Montag gelten, wird der Blitzer noch eine Weile auf sich warten lassen.

Neumarkt: In der Zeit der Übergangsregelung konnten Autos direkt von der August-Bebel-Straße auf den Neumarkt abbiegen. Das nimmt die Stadt jetzt wieder zurück. Der Grund ist Rückstau beim Linksabbiegen. Dafür wird es am Neumarkt wieder so, wie es früher war: Wer vom Teichplatz zum Neumarkt hoch fährt, darf wieder auf die August-Bebel-Straße abbiegen.

Kirche: Rund um die Kirche gilt künftig Anwohnerparken. 27 Stellflächen existieren, der Behinderten-Parkplatz bleibt. Auf Antrag erteilt die Stadtverwaltung spezielle Parkausweise für Anwohner.

Marienstraße: Tempo 30 war den Geschäftsinhabern zu schnell. Deswegen wird die Marienstraße in Zukunft eine 20er-Zone. Das Parken wird so geregelt, dass überall ein entsprechendes Parkschild steht, wo Autos halten dürfen. Wer einkaufen will, kann auf der Marienstraße werktags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr halten. Zu den restlichen Zeiten sind die Parkplätze genau wie an der Kirche für Anwohner reserviert.

Teichplatz: Auch dort und dann die Badener Straße hoch gilt Tempo 20. Autofahrer können künftig außerdem vor dem Badener Berg in die Mühlgasse abbiegen, die damit zweispurig wird.

Friedrichstraße: Immer wieder gab es Beschwerden, dass man die Friedrichstraße nicht im Standgas hochrollen könnte. In Zukunft geht das mit 20 Stundenkilometern.

Ausfahrt: Nirgends in Meerane passieren so viele Vorfahrtsfehler wie an der Stelle, wo es von der Marienstraße zurück auf die August-Bebel-Straße geht. Wer dort abbiegt, kam bisher aus dem verkehrsberuhigten Bereich und musste allen anderen die Vorfahrt lassen. Aber nur die wenigsten taten das. In Zukunft steht an der Stelle ein Stopp-Schild, um die Situation deutlicher zu machen.

Radfahrer: An manchen Stellen dürfen Radfahrer auch entgegengesetzt von Einbahnstraßen fahren. Auf der Marienstraße dürfen sie das auch in Zukunft nicht - wegen der engen Kurve sei das lebensgefährlich, sagt Iris Anders.

Kritik: Nicht einverstanden mit der neuen Regelung ist SPD-Stadtrat Karl-Heinz Liebezeit. Er stimmte als einziger gegen das Konzept. Ihn regt vor allem auf, dass Radfahrer nicht entgegen der Einbahnstraße in die Marienstraße einbiegen dürfen. Außerdem wurmt ihn, dass die Stadt keine Lösung gefunden hat, die August-Bebel-Straße für Fußgänger überquerbar zu machen. Sabine Martens (FDP) enthielt sich der Abstimmung, weil sie den neuen Blitzer nicht befürworten wollte. Sie glaube stets mehr an die Vernunft der Menschen als an Strafen, sagte sie. Jörg Sommer (Meeraner Bündnis) zeigte sich enttäuscht, dass Sonntagvormittag keine gesonderten Parkplätze für Kirchbesucher geschaffen werden. Er stimmte dennoch für das Konzept.