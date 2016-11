Der Ausgebremste

Er kam aus dem Nichts und wollte FDP-Direktkandidat für den Bundestag werden. Nach seiner Niederlage macht er den Parteifreunden schwere Vorwürfe. Bernd Franke spaltet die Liberalen.

Von Michael Stellner

erschienen am 05.11.2016



Zwickau. Es ist die letzte Frage, die den Kandidaten Bernd Franke politisch erledigt. Gibt es denn da noch etwas aus der Vergangenheit, das man wissen müsse? Auf offener Bühne vor der versammelten Mitgliederschar stellt ausgerechnet der Glauchauer Nico Tippelt diese Frage, der Kreisvorsitzende der FDP, dem Franke nur wenige Tage vorher alles gebeichtet hat. Franke sagt Nein. Tippelt fragt nach: Wirklich gar nichts? Und damit platzt der Traum. Der Unternehmer aus Wilkau-Haßlau wollte an diesem Abend Direktkandidat der FDP für den Bundestag werden. Fast aus dem Nichts. Franke ist seit zwei Jahren bei den Liberalen, erst seit einem Jahr Vorsitzender seines Ortsverbands Muldental, zu dem die Orte im südlichen Landkreis gehören. Öffentlich in Erscheinung getreten ist er kaum. Sein Gegner ist Jürgen Martens, das Schwergewicht im Kreisverband. Ex-Minister, Ex-Landtagsabgeordneter. Franke unterliegt knapp mit 19 zu 23 Stimmen. "Ohne die Frage am Schluss hätte Bernd gewonnen", sagt Kreisschatzmeister Holger Liebelt. Mit der Meinung ist er nicht allein.

So aber muss Bernd Franke einräumen, dass er einmal im großen Stil betrogen hat. Es ist keine Lappalie. Der Unternehmer hat fingierte Rechnungen an einen Komplizen gestellt. 250.000 Euro fordert das Finanzamt von ihm zurück. Später wird er sagen: "Haben wir gemacht, wurden wir erwischt, habe ich bezahlt. Ende der Diskussion." Für ihn ist das Thema durch. "Ein Mensch darf doch nicht für eine Tat zweimal bestraft werden", sagt sein Freund Holger Liebelt. Juristisch mag er Recht haben. Aber moralisch?

Ortstermin in Cainsdorf, wo Franke in der ehemaligen Wismut-Klinik residiert. Das Haus gehört ihm, er bezeichnet sich selbst als "Großgrundbesitzer". Über dem Ortsschild weht die FDP-Fahne. Der 57-Jährige hat dort seine Geschäftsstelle eingerichtet. FDP-Landeschef Holger Zastrow war schon zu Besuch und schwärmte: "Power und Optimismus! Respekt und weiter so!" An der Wand hängt das "Zukunftsprogramm" der Muldental-FDP, zwei großformatige Seiten, dicht beschrieben. Hier kämpft man nicht nur gegen den Windradbau in Reinsdorf oder für den Neubau der Cainsdorfer Brücke. Es geht um Familien-Splitting, Bildungspolitik und Russland-Sanktionen.

Bernd Franke spricht ohne Punkt und Komma, verfällt immer wieder ins Du, unterbricht sein Gegenüber, regt sich schnell auf. "Es war eine Intrige", sagt er über die Abstimmung, die er knapp verloren hat. "Eine Denunziation. Das sind Methoden, die ich sonst nur von der Stasi kenne." Und er glaubt: "Jemand wollte mich gezielt verhindern." Franke schäumt vor Wut und ist damit nicht allein. Mit am Tisch sitzt Holger Liebelt. Er pflichtet ihm in allem bei. Nur als Franke laut überlegt, als unabhängiger Kandidat anzutreten - gegen die FDP - legt Liebelt ihm beschwichtigend die Hand auf den Unterarm und sagt: "Das ist noch nicht entschieden." Im Kreisvorstand blicken viele argwöhnisch nach Cainsdorf. Durch die vielen neuen Mitglieder verschieben sich die Machtverhältnisse. "Franke schart so viele Leute um sich, dass er sich inzwischen auf jeden Posten wählen lassen kann, den er will", sagt einer aus dem Vorstand. Unter Franke ist die Mitgliederzahl von 16 auf 32 geklettert. Ohne Werbung, ohne Webauftritt. "Ich stamme vom Sandberg, ich kenne hier eben viele Leute", sagt Franke. Damit führt er den zweitstärksten Ortsverband im Landkreis. Nur Zwickau liegt mit rund 40 FDP-Mitgliedern noch vorn. Gegner nennen ihn den Donald Trump der FDP.

Seine hemdsärmelige Art kommt bei vielen schlecht an. Freunde sagen, er habe eben Ecken und Kanten. Auf Parteilinie befindet sich Franke mit seinen Vorstellungen jedenfalls nicht, das weiß er. Er hat lange in Bayern gelebt, war CSU-Mitglied. Das hat abgefärbt.

Franke selbst lässt kein gutes Haar an der Führung der Liberalen.

Dem Kreischef Tippelt wirft er schlechten politischen Stil vor. "So etwas macht man nicht." Über seinen Kontrahenten Jürgen Martens sagt er: "Dass er zugelassen hat, mir so eine Frage zu stellen, ist ein absolutes No-Go. Das kann er nicht bringen." Die Ex-Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle und Philipp Rösler waren für ihn völlige Fehlbesetzungen. "Ende der Diskussion."

Auf Bernd Franke angesprochen zögert Kreischef Nico Tippelt keine Sekunde. "Ich kann absolut nichts Schlechtes über ihn sagen", gibt er zu Protokoll. Nach der Vergangenheit habe Tippelt nur gefragt, weil er wollte, dass alle Mitglieder möglichst alle Informationen über die Kandidaten haben. "Im Übrigen, warum will er denn gleich in den Bundestag einziehen", sagt Tippelt über Franke. "Er kann sich doch erst einmal hier vor Ort beweisen."