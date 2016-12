Die Annaparkhütte ist wieder mobil

Seit einem halben Jahr musste die Meeraner Freizeiteinrichtung ohne den Bus auskommen, weil er gestohlen worden war. Nun gibt es endlich Ersatz.

Von Julia Lappert

erschienen am 16.12.2016



Meerane. In Schneeweiß steht der Ford Transit vor der Annaparkhütte in Meerane. Nach einem halben Jahr ohne eigenes Gefährt ist die Freizeiteinrichtung nun wieder mobil. Die Freude darüber, dass es endlich ein Ersatzfahrzeug für den Mercedes Sprinter gibt, ist groß.

Im Mai war der Bus, den die Annaparkhütte für Ausfahrten und Transporte genutzt hat, gestohlen worden. Der erst wenige Jahre alte Sprinter war ein Geschenk der Sparkasse gewesen und hatte noch nicht viele Kilometer auf dem Tacho. Über Nacht hatte sich vermutlich eine professionelle Bande an dem Fahrzeug, das am Promenadenweg abgestellt war, zu schaffen gemacht und ihn entwendet. Nur die Schlüssel und die Zulassungspapiere bleiben der Freizeiteinrichtung, die von Kindern zwischen acht und 14 Jahren genutzt wird.

Aufgetaucht ist der Mercedes zwar wieder, aber nur in Einzelteilen. "Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, die Werbeaufkleber zu entfernen", sagt Andreas Gerold, der sich im Verein der Annaparkhütte engagiert. Die hessische Polizei hat Teile des alten Fahrzeugs entdeckt, die im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Von der Versicherung hat die Annapark- hütte nur den Zeitwert des gestohlenen Fahrzeugs wiederbekommen: 18.000 Euro. "Es war gar nicht so leicht, dafür einen neuen Bus zu finden", sagt Gerold. Mithilfe eines Autohändlers sei der gebrauchte Ford Transit, der zwar schon 80.000 Kilometer auf dem Buckel hat, aber dafür einen fast neuen Motor, gefunden worden. "Wir sind unseren Werbeträgern sehr dankbar, dass sie auch weiter gezahlt haben, obwohl ihr Logo ein halbes Jahr nicht auf dem Bus zu sehen war", so Gerold. Spätestens im Frühjahr soll der neue Bus wieder bedruckt werden. Freie Flächen für weitere Sponsoren seien auch noch vorhanden.

Damit dieser künftig sicherer steht, soll ein Caport am Haus gebaut werden. Fürs nächste Jahr hat sich Katrin Petters, Vorsitzende der Annaparkhütte, viel vorgenommen. "Wir werden im Frühjahr den Fußballplatz bauen", sagt sie. Die Anlage mit Fangnetzen hat die Freizeiteinrichtung gesponsert bekommen. Ganz wichtig sei es aber, einen neuen Leiter für die Annaparkhütte zu finden. Der ehemalige Leiter, Sebastian Hübsch, hatte im Sommer eine neue Stelle angenommen und die Meeraner Einrichtung verlassen. "Es wäre toll, wenn sich ein Mann für die Stelle bewerben würde, weil bereits viele Frauen bei uns arbeiten", so Petters.