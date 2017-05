Die Öffnung der Fußgängerzone in Glauchau für Autos wieder aufgehoben

Glauchau. In der Leipziger Straße in Glauchau haben nun wieder die Passanten Vorfahrt. Die kurzzeitige Öffnung für Autos ist vom Tisch. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen. Damit ist die Öffnung der Fußgängerzone für Pkw rund um die Uhr wieder aufgehoben. Der Entscheidung ging eine Debatte voraus, die das Dilemma um die Fußgängerzone verdeutlicht. Denn erst im April hatte der Stadtrat die Öffnung der Flaniermeile für den Fahrverkehr mit knapper Mehrheit beschlossen. Die Glauchauer wollten sich mit dieser Entscheidung jedoch nicht abfinden, weshalb der Rat das Problem noch einmal auf die Tagesordnung setzte, um den Beschluss zu revidieren. (sto)