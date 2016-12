Die Sachsenallee braucht einen Plan

Das Wohngebiet gehört schon lange nicht mehr zu den Schmuddelkindern in Glauchau. Jetzt, da in unmittelbarer Nähe Eigenheime entstehen, bekommt der Stadtteil einen weiteren Schub. Doch der Teufel steckt im Detail.

Von Stefan Stolp

erschienen am 12.12.2016



Glauchau. Gut 1100 Glauchauer wohnen im Gebiet der Sachsenallee. Mit den neuen Häusern, die entlang der Iserlohner Straße entstehen, werden es nach und nach mehr werden. "Der Zustand im Wohngebiet wird sich weiter verbessern", ist sich Andreas Salzwedel, Fraktionschef der Linken im Stadtrat, sicher. Er wohnt selbst in der Sachsenallee.

An der geplanten Sanierung der dortigen Grundschule einschließlich Außengelände macht er seine Hoffnung fest. Die Schule soll nach ihrer Außensanierung in den kommenden Jahren auch innen für mehr als 2 Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden. Die Gebäude der Kindertagesstätten "Minis und Maxis" sowie "Glückskinder" kommen ebenfalls an die Reihe. Die Siedlungshäuser an der alten Sachsenallee sind saniert und bewohnt. Und auch bei der alten Kaufhalle gibt es Bewegung, allerdings verrät die Stadt Glauchau nicht, wer sich dort ansiedeln will.

Nach und nach hat der Stadtteil sein Schmuddelimage als Plattenbausiedlung aus DDR-Zeiten abgelegt. Doch trotz der Fortschritte, die zu verzeichnen sind, die Stadtratsfraktion der Linken macht auch auf Probleme aufmerksam, die in Zukunft gelöst werden müssen. Das geht aus Sicht Salzwedels am besten über eine städtebauliche Studie, die die noch vorhandenen Defizite aufgreift und Lösungsansätze bieten soll. Seine Fraktion stellte im Stadtrat einen entsprechenden Antrag. Das Gremium stimmte mehrheitlich dafür, sodass die Stadt nun ein solches Konzept erarbeiten soll.

Die Linken sehen noch zahlreiche Aufgaben, die zu bewältigen sind. In der Vergangenheit sind einige Wohnblocks abgerissen worden, um leere Wohnungen vom Markt zu nehmen. Doch wie die freigewordenen Flächen, vor allem zwischen der Straße Am Sportpark und dem Spielplatz Sachsenallee, künftig genutzt werden können, ist offen. Darüber hinaus gibt es neben dem derzeit wachsenden Eigenheimgebiet entlang der Jöllenbecker Straße eine Brachfläche, die derzeit keine Perspektive habe. Die Jöllenbecker Straße selbst könnte als Ring ausgebaut und mit einer Bushaltestelle versehen werden. Darüber hinaus sei ein barrierefreier Fußweg von der Jöllenbecker Straße entlang der Grundschule zur Straße Am Feierabendheim denkbar. Und wenn man schon dabei ist zu diskutieren: Muss die Straße Am Feierabendheim auf Dauer ihren eigentümlichen Namen behalten?

Das Wohngebiet Sachsenallee gehört nicht zu den Fördergebieten in Glauchau. Bislang war das Areal lediglich beim Programm "Stadtumbau Ost" dabei. Aber da wurde laut Salzwedel abgerissen und nichts Neues gebaut. Das Gebiet ist vor allem durch die Wohnblocks der Großvermieter Stadtbau und Wohnungsgenossenschaft geprägt.