Die Schwaben kamen aus dem Saaletal

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Gemeinden ihre Namen haben. Teil 36: Schwaben und Franken.

Von Stefan Stolp

erschienen am 11.01.2017



Schwaben/Franken. Der Name scheint es schon zu verraten. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn die Schwaben, die einst das Dorf Schwaben bei Waldenburg besiedelten, stammen nicht aus dem Schwaben, das man heute kennt. Im Fall des Nachbardorfes Franken ist das ein klein bisschen anders. Doch dazu später mehr.

Manfred Kupfer und Reiner Winter beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Heimatgeschichte. Und Manfred Kupfer besitzt ein wertvolles Buch, das reichlich Aufschluss gibt. "Neue Sächsische Kirchengalerie - Die Ephorie Glauchau", heißt das Werk, das aus dem Jahr 1910 stammt. "Da steht im Grunde genommen alles drin", sagt Reiner Winter. In der ersten urkundlichen Erwähnung von Schwaben ist von "Swaben" die Rede. Der Name hat sich im Laufe der Jahrhunderte nur wenig verändert. So wird das Dorf unter den Bezeichnungen "Swaben" (1290, 1390, 1488), "Villa swaben" (1301), "Swawen (1390), "Swobenn" (1497), "Schwobenn" (1546), "Schwaben" (1547, 1720, 1823) in verschiedenen Quellen geführt. Wie in vielen Orten der Region, erfolgte die Besiedlung im 12. Jahrhundert. Und der Name "Schwaben" erklärt die Herkunft der Siedler. "Sie kamen aber nicht aus dem Schwaben, das wir heute kennen, sondern aus dem damaligen Schwabengau", sagt Winter. Damit werde das Gebiet um die Saale, Unstrut und Bode bezeichnet. Auch wenn die Besiedlung nahezu 900 Jahre zurückliegt, genannt wurde "Schwaben erst später. Im Jahr 2015 feierte das Dorf Schwaben den 725. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung. Im "Altenburger Urkundenbuch" ist von "Swaben" die Rede.

Wie das benachbarte Dorf Schwaben bewahrt auch das Dorf der "Franken" unverändert im Ortsnamen die Erinnerung an die Ursprünge seiner einstigen Begründer. Die bäuerlichen Einwanderer kamen tatsächlich aus Franken, nämlich aus den ostfränkischen Gebieten zwischen Fulda, Nürnberg und Rothenburg, um sich im sogenannten "Wildland" eine neue Heimat zu schaffen. Das geschah Anfang des 12. Jahrhunderts auf Befehl des sächsischen Grafen Wiprecht von Groitzsch und stand wohl auch mit dem beginnenden "Lockruf der Silberfunde" im Erzgebirge in Verbindung.

"Die Siedler folgten meist den Bachläufen der nördlichen Waldtäler an der Mulde", sagt Reiner Winter. Mit der Rodung entstand freier Boden für ihre Wohnstallhäuser. Sie schlugen Ackerschneisen, die sogenannte "Hufen" in den Wald. Aus dem Nebeneinander dieser "Hufen" ergab sich das "Waldhufendorf" als typische deutsche Dorfanlage im waldreichen Hügel- und Bergland. Franken ist wahrscheinlich eine der ersten Dorfgründungen und ein Beleg für die systematische Besiedlung dieser Gegend.

Für nach Stämmen bezeichnete Ortsnamen gibt es laut Reiner Winter neben Schwaben und Franken noch weitere Beispiele. Nicht weit entfernt von beiden Waldenburger Ortsteilen liegt auf thüringischem Gebiet Beiern und Flemmingen (flämische Siedler). Auch Langenhessen sei ein Beispiel für eine Ortsbezeichnung nach Stämmen.