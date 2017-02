Dieb bedroht Ladendetektiv mit Luftdruckwaffe

erschienen am 03.02.2017



Meerane. Ein Dieb hat am Donnerstagnachmittag in einer Einkaufsfiliale an der August-Bebel-Straße in Meerane den Ladendetektiv mit einer Luftdruckwaffe bedroht. Laut Polizei versuchte der Täter ein Parfüm zu stehlen und wurde dabei von dem Sicherheitsmann erwischt. Der 21-Jährige zog die Luftdruckwaffe und flüchtete aus dem Geschäft.

Im Rahmen der Tatortfahndung konnte der Mann durch die Polizei gestellt werden. Verletzt wurde niemand. Die Pistole ist sichergestellt worden. Außerdem fanden die Polizisten einige Cliptüten, augenscheinlich Cannabis, beim Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)