Ein Jahr lang warten für eine Nacht mit der Königin

Andreas Schneider aus Niederlungwitz hat eine seltene Kaktee. Ihre Blüte erwacht nur einmal im Jahr für wenige Stunden. Was am Donnerstag passierte, überraschte aber sogar den Hobbybotaniker.

Von Christian Meyer

erschienen am 26.05.2017



Niederlungwitz. Andreas Schneider einen Romantiker zu nennen, ist nicht weit hergeholt. Seit Jahren hegt und pflegt der Niederlungwitzer seine Kakteenzucht, vor allem sein Lieblingsexemplar: Selenicereus grandiflorus, auch "Königin der Nacht" genannt. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn die Blüte dieser Pflanze zeigt sich nur einmal im Jahr für wenige Stunden. "Sie erblüht meist Mitte Mai abends gegen 19 Uhr und zeigt sich dann bis Mitternacht in voller Schönheit", sagt Schneider. Dann allerdings verblüht sie - und bahnt sich erst im nächsten Jahr wieder ihren Weg durch die Stacheln. Ein Jahr warten also für ein paar Stunden Schönheit. Eben was für Romantiker.

Dazu muss man wissen, dass Schneider seine "Königin" seit 20 Jahren besitzt - erst im Vorjahr allerdings kam die Blüte in voller Geltung zum Vorschein. "Es braucht mindestens sieben bis neun Jahre, bis sie blüht", sagt der 59-Jährige. "Vorausgesetzt, man bekommt sie soweit." Die richtige Pflege sei eine Wissenschaft für sich. Von November bis Januar bewahrt er sie in einem dunklen Raum auf, von Januar bis Mai in einem hellen Zimmer bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius. Warum die viele Arbeit für den Kaktus? "Kaktee", korrigiert Schneider mit einem Schmunzeln. "In Fachkreisen ist das Wort Kaktus verpönt." Seit er vor 40 Jahren eine Kaktee bekommen habe, faszinieren ihn diese Pflanzen. Etwa 250 Stück habe er in Haus und Garten verteilt. "Für mich liegt die Herausforderung tatsächlich darin, sie zum Blühen zu bringen."

An sein Lieblingsstück kam er übrigens durch Zufall. Als Mitte der 1990er-Jahre das Eurogymnasium Waldenburg umgebaut wurde, war er als Handwerker beteiligt - und entdeckte die seltene Pflanze in einem Klassenzimmer. "Die damalige Biologielehrerin hatte mir dann erlaubt, einen Ast abzuschneiden und mitzunehmen", sagt Schneider. "Sie meinte, man habe die Pflanze noch nie zum Blühen bekommen." Das zumindest ist Schneider nun gelungen. Andere Kakteenhalter in der Umgebung fragen ihn inzwischen auch um Rat.

Weil sein Selenicereus grandiflorus vier Knospen trägt, hat er das kurze Vergnügen immerhin viermal vor Augen. Nachbarn und Freunde kommen dann zu ihm, um sich das kleine Spektakel anzusehen. Dabei erlebte er eine Überraschung: Am Donnerstagabend ging nämlich die zweite Blüte auf - und stand tatsächlich noch am nächsten Vormittag. Schneider: "Das ist ungewöhnlich, ich habe das noch nicht erlebt oder davon gehört." Die Königin der Nacht hat sozusagen durchgemacht. "Es muss am Wetter liegen", vermutet Schneider. Die beiden anderen Knospen könnten im Juni soweit sein. "Ein Höhepunkt wäre für mich, wenn mehrere zeitgleich blühen." Das freilich kann er kaum beeinflussen. Aber zumindest hoffen. Und warten - denn das gehört sich so bei einer Königin.