Eine Blutbuche für Noah

erschienen am 07.11.2016



Für den siebenjährigen Noah Artig aus Meerane ist gestern ein besonderer Tag gewesen. Ihm zu Ehren hat seine Familie eine Blutbuche in den Meeraner "Meerchenwald" gepflanzt. Anlass der Aktion: Das Kind ist gestern sieben Jahre alt geworden. Kein Wunder, dass Oma Christa anlässlich seines Geburtstages und seines Schulanfangs eine Blutbuche stiftete und sie bei der Baumpflanzaktion in der Crotenlaide in die Erde brachte. Einmal im Jahr lädt die Meeraner Stadtverwaltung die Einwohner zu dieser Pflanzaktion ein. Auf diese Weise können Familien, Vereine oder Interessengemeinschaften Bäume pflanzen. Die Anlässe dazu sind höchst unterschiedlich, sie reichen von Eheschließungen über runde Geburtstage bis hin zu Jubiläen oder besonderen Lebensereignissen. Der zweite Löschzug der Meeraner Feuerwehr zum Beispiel pflanzte gestern anlässlich seines 90-jährigen Bestehens einen Baum.