Einschlag: Feriensiedlung in Waldenburg verliert 130 BÃ¤ume

Einschlag: Feriensiedlung in Waldenburg verliert 130 Bäume

Ende des Jahres rattern im Stadtwald die Kettensägen. Dabei wird sich das Ortsbild rund um die Bungalows verändern.

Von Stefan Stolp

erschienen am 16.09.2016



Waldenburg. Urlauber in der Waldenburger Bungalowsiedlung haben es im Schatten der vielen Bäume bei der Hitze leicht aushalten können. Heute kommen die nächsten Gäste, sie werden womöglich Schutz vor dem Regen unter den Kronen suchen. Doch eine Vielzahl der Bäume ist mit einem roten Fleck markiert. Sie werden demnächst gefällt, und die Siedlung verändert ihr Gesicht. Betreiberin Marlies Dreßler kann dem Gutes abgewinnen. "Unsere Gäste bekommen dadurch mehr Licht und bei schönem Wetter mehr Sonne", sagt sie. Dies würde den Aufenthalt auf den Terrassen attraktiver machen.

Insgesamt sollen 130 Bäume in der Feriensiedlung gefällt werden. "Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen sie weg", sagt Revierförsterin Janina Albrecht vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Die Bäume seien nicht mehr standsicher, ihre Stämme seien faul, andere haben Risse. In der Vergangenheit habe der Waldenburger Stadtbauhof per Hebebühne die Bäume verschnitten. Mit der nun geplanten Fällaktion soll auf lange Sicht für Sicherheit gesorgt werden. Die Bungalowsiedlung selbst wird laut Dreßler sehr gut angenommen. Neben Urlaubern, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen, übernachten auch Monteure in den Bungalows.

Wenn dann in der vegetationsfreien Zeit im Wald die Kettensägen einmal rattern, dann richtig. Denn im Zuge dieser Sicherheitsmaßnahmen wird im angrenzenden Stadtwald - gelegen zwischen Siedlung und Freibad - auch Holz geerntet. Etwa ein Drittel des Baumbestandes kommt weg. Nach den Worten von Albrecht sind das ungefähr 650 Raummeter. Das entspreche einer Menge von 650 Kubikmetern aufgestapelter Baumstämme. Mit der Aktion soll vor allem jungen Bäumen mehr Platz und mehr Licht zum Wachsen gegeben werden. Die Arbeiten sowohl im Wald als auch in der Bungalowsiedlung werden etwa sechs Wochen dauern. Die beauftragte Firma soll im Zeitraum von Oktober bis Jahresende tätig werden. Das betreffende Waldstück und die Siedlung gehören der Stadt Waldenburg. Der Stadtrat hat den Auftrag an ein Unternehmen aus Hartenstein vergeben. Zu den Arbeiten gehören aber nicht nur das Fällen der Bäume und die Wiederherstellung der Wege, das Holz wird auch verkauft. Es wird mit einem Erlös von knapp 8500 Euro gerechnet. Dies ist jedoch von mehreren Faktoren abhängig, sagt Albrecht. Dazu gehören die Beschaffenheit des Holzes und der tatsächliche Aufwand zum Beispiel beim Wiederherstellen der Wege. Denn je nach Witterung (zum Beispiel Trockenperiode oder Dauerregen) werden sie unterschiedlich beansprucht.