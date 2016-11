Eisbahn nur vier Wochen lang geöffnet

erschienen am 23.11.2016



Glauchau. Der Wintersportvergnügen auf der Glauchauer Eisbahn wird in diesem Jahr drastisch kürzer sein als bislang gewohnt. Denn nach der geplanten Eröffnung des Areals vor dem Glauchauer Schloss am zweiten Adventswochenende wollen die Stadtwerke die Eisbahn lediglich vier Wochen lang betreiben. Das hat Sprecherin Janka Zetzschke am Mittwoch bestätigt. In den Jahren zuvor lief der betrieb von Anfang Dezember bis Ende Februar. Die Entscheidung begründen die Stadtwerke mir den gestiegenen Strompreisen. "Wir können keine Kosten für die Eisbahn auf dem gleichbleibenden Niveau der vergangenen Jahre belassen, wenn wir gleichzeitig für die Bürger die Strompreise erhöhen müssen" sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Nölcke. (sto)