Erneuter Wohnungsbrand in Glauchau - Zwölf Menschen evakuiert

erschienen am 25.01.2017



Glauchau. Am frühen Mittwochmorgen musste die Feuerwehr in Glauchau erneut zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Kurz nach 5 Uhr ging ein Notruf wegen Rauchentwicklung in einer Wohnung der dritten Etage eines Wohnhauses an der Österreicher Straße ein, teilte die Zwickauer Rettungsleitstelle mit. Nach Eintreffen der Feuerwehren von Glauchau und Reinholdshain wurde schnell klar, dass zwölf Personen evakuiert werden müssen. Nähere Angaben lagen am Morgen noch nicht vor.

Bereits am Dienstagabend war in einer Glauchauer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Die 86-jährige Mieterin einer Erdgeschosswohnung an der Geschwister-Scholl-Straße hatte den Brand in der Küche selbst bemerkt und bei den Nachbarn den Notruf gewählt. Dem 72-jährigen Nachbarn gelang es nach Polizeiangaben, das Feuer zu löschen. Die beiden Mieter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Alle anderen Mieter konnten laut Polizei in ihren Wohnungen bleiben. Brandursache war wahrscheinlich ein defektes Elektrogerät. (fp)