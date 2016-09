Es gibt noch lahme Phasen in Glauchaus schnellem Internet

Nachdem die Telekom in der Stadt investiert hat, werden derzeit unterversorgte Bereiche erfasst. Um die Lage zu verbessern, setzt die Stadt auf Breitbandausbau. Doch es ist Eile geboten.

Von Stefan Stolp

erschienen am 01.10.2016



Glauchau. Michael Noack ist verärgert. Da ist das schnelle Internet im Stadtgebiet Glauchau freigeschaltet worden und die Probleme am Flutrinnen-Damm sind gelöst, trotzdem geht bei ihm in Jerisau nichts. Vom schnellen Zugang ins Internet könne keine Rede sein.

Offenbar kein Einzelfall. Auch aus Niederlungwitz kommen entsprechende Signale. Nachdem die Telekom in Glauchau einen sechsstelligen Betrag investiert hatte, gibt es im Gebiet der Glauchauer Telefonvorwahl noch immer weiße Flecken beziehungsweise unterversorgte Bereiche.

Die Telekom hat ihre vertragliche Verpflichtung erfüllt, sagt Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos). Die Stadt verzichtete damals auf eigene Investitionen in den Breitbandausbau.

Sie nutzte stattdessen die Offerte der Telekom, die auf eigene Kosten für mehr Tempo auf der Datenautobahn sorgen wollte. Zur Erinnerung: Das Unternehmen hatte Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle zu den jeweiligen Verteilerkästen verlegt. Von den Kästen in die Haushalte jedoch liegen Kupferkabel. Faustregel: Je weiter der Hauanschluss von Verteiler entfernt ist, desto langsamer baut sich die Internetverbindung auf."Wir haben einige wenige, schwach bis nicht versorgte Bereiche", ist der offizielle Wortlaut auf die Frage nach der aktuellen Situation. Während der Ortschaftsratssitzung in Niederlungwitz diese Woche sagte OB Dresler, dass er mit so vielen unterversorgten Bereichen nicht gerechnet habe. Es sei aber von Anfang an illusorisch gewesen, auf eine hundertprozentige Erfolgsquote zu setzen. "Also, Augen auf beim Grundstückskauf", fügte Dresler hinzu.

Glauchaus Wirtschaftsförderin Astrid Modrack ist momentan dabei, diese unterversorgten Bereiche genauer zu erfassen. Vor allem das Gewerbegebiet in Jerisau sei betroffen.

Die Stadt will nun reagieren und setzt auf Breitbandausbau. Dazu müsse der tatsächliche Bedarf ermittelt werden. Doch es ist Eile geboten, sagt Modrack. "Das muss jetzt alles sehr schnell gehen, der Freistaat hat eine Offensive gestartet und stellt Fördermittel zur Verfügung." Privatpersonen, die kein schnelles Internet haben, rät sie, sich bei der Wirtschaftsförderung zu melden.

Nach Angaben der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag stellt der Freistaat Sachsen kurzfristig 99,7 Millionen Euro bereit, um den Breitbandausbau finanziell zu unterstützen. Aus dem laufenden Haushalt sollen kurzfristig Fördermittelbescheide erlassen werden, heißt es in einer gestrigen Mitteilung der Fraktion.