Festumzug: Dennheritzer zeigen, wie man richtig feiert

Jede Menge Lob hat es im Ort gegeben, als das Dorf am Samstag sein 700-jähriges Bestehen groß gefeiert hat. Hinter dem Erfolg stecken engagierte Einwohner.

Von Holger Frenzel

erschienen am 12.06.2017



Dennheritz. Rund 6000 Besucher haben den Festumzug "700 Jahre Dennheritz" verfolgt. Bei Wetter wie aus dem Bilderbuch gab es immer wieder Applaus für die mit Liebe zum Details und kreativen Ideen gestalteten Wagen, die am Samstag durch den Ort fuhren.

Besiedlung mit Nachwuchs. Bewohner und Freunde des Leithold-Hofes haben an die Besiedlung des Dorfes erinnert. Die ersten Einwohner sollen 1317 aus Richtung Seiferitz gekommen sein. "Und damit vielleicht fast an unserem heutigen Hof vorbei", sagt Elke Leithold, die an der Meeraner Straße einen Landwirtschaftsbetrieb betreibt. 15 Kinder und Erwachsene schlüpften in historischen Kostümen, die aus einem Verleih in Ronneburg stammen, und stellten die Besiedlung nach. Selbst der einjährige Hugo war dabei, der trotz des Trubels im Handwagen seinen Mittagsschlaf machte. "Ich bin begeistert, dass so viele Dennheritzer bei diesem Jubiläum mit angepackt haben", sagt Elke Leithold.

Pfarrer kehrt zurück. Martin Rambow ist an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt. Er war zwischen 1972 und 1984 als Pfarrer in Dennheritz tätig. Am Samstag lief der 70-Jährige im Festumzug mit. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das kleine Dennheritz so eine große Feier organisiert", sagte Martin Rambow, der als Ruheständler in Weimar wohnt und gleich zwei Einladungen für die Feierlichkeiten zum Dorfjubiläum bekommen hat - von Bürgermeister Frank Taubert (Freie Wähler) und der Kirchgemeinde. Auf dem Festgelände traf Rambow viele Leute, die er einst getauft, konfirmiert und getraut hat wieder. Bei rund zwei Dritteln wusste er noch den Namen. "Ich träume oft von Dennheritz. Das war meine erste Pfarrstelle und bleibt - wie die erste Liebe - in besonderer Erinnerung", sagte Rambow.

Moskwitsch auf Hebebühne. Im Festumzug war auch eine rollende Auto-Werkstatt zu sehen. Um das Bild haben sich die Zwillingsbrüder Marcus und Alexander Pfeifer aus Niederschindmaas gekümmert. Die beiden 23-Jährigen arbeiten selbst in der Autobranche. "Deshalb haben uns die Organisatoren wahrscheinlich angesprochen", sagt Marcus Pfeifer. Sie erinnerten an die 1912 gegründete Werkstatt von Hermann und Arno Schwarzenberg. Dort hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit Vorliebe auf Moskwitsch-Modelle spezialisiert. So ein (ausgeliehenes) Fahrzeug haben die Pfeifer-Zwillinge nun auf einer Hebebühne auf einem Anhänger durch das Dorf gefahren. Der Zeitaufwand für die Vorbereitungen war überschaubar. Ente zum Ende. Die Besucher, die zwei Stunden durchgehalten haben, durften zum Abschluss schmunzeln. Als Schlussfahrzeuge rollte eine Ente (Baujahr 1986) durch Dennheritz. Am Steuer saß Jörg Bauer. "Ein toller Umzug. Es hat einfach alles gepasst", sagte Bauer, der schon 2005 zum Festumzug in Oberschindmaas mit seiner Ente unterwegs war. Kurz vor dem Ziel gab sie diesmal ihren Geist auf. "Wahrscheinlich weil wir etwas zu langsam unterwegs waren", sagte Bauer.