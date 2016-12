Feuer-Drama am zweiten Feiertag

Eine Tragödie hat sich gestern bei Kursana an der Oststraße in Meerane ereignet. Bei einem Zimmerbrand starb ein Mann. Elf Menschen wurden verletzt.

Von Stefan Stolp

erschienen am 27.12.2016



Meerane. Patrick Parodat wird den zweiten Weihnachtsfeiertag so schnell nicht vergessen. Als er gestern Mittag auf der Oststraße in Meerane unterwegs war, sah er, wie Feuerwehrleute sich an einem Fenster des Pflegeheimes zu schaffen machten. "Es schlugen riesige Flammen aus dem Fenster, meterhoch", sagt der Meeraner, der in der Nähe wohnt und sich mittags die Füße vertrat. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: In dem Zimmer verbrannte offenbar ein Bewohner des Pflegeheims Kursana. Meeranes Wehrleiter Kai Götze bestätigte gestern Nachmittag den Leichenfund. Feuerwehrleute entdeckten den Toten in dem Zimmer, in dem es gebrannt hatte.

Den Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in dem Meeraner Wohngebiet verfolgten zahlreiche Menschen. Um 11.56 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. "Grund des Alarms war Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss", sagte Wehrleiter Götze. Doch beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich schnell heraus, dass es in dem betreffenden Zimmer lichterloh brannte. Die Einsatzkräfte, die im Gebäudeinneren mit Atemschutz ausgerüstet waren und von außen per Leiter vordrangen, brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es. Aus dem Brandbereich im ersten Obergeschoss holten sie drei verletzte Personen und übergaben sie dem Rettungsdienst. Anschließend ging es darum, weitere Bewohner des Pflegeheimes zunächst innerhalb des Gebäudes in Sicherheit zu bringen. Sie wurden in sichere Abschnitte des Hauses gebracht. "Solche Gebäude sind in sogenannte Brandabschnitte eingeteilt, das sorgt für die notwendige Sicherheit im Ernstfall", sagte Götze.

Während die Feuerwehrleute im Einsatz waren, warteten die Besatzungen zahlreicher Rettungswagen auf der Oststraße, um die Heimbewohner eventuell evakuieren zu können. Fünf Notärzte, sechs Rettungswagen und sieben Krankentransportwagen kümmerten sich laut Rettungszweckverband um die etwa 20 Betroffenen, die von der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gerettet wurden. Elf Patienten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken nach Glauchau, Zwickau und Werdau gebracht. Vier Bewohner, deren Zimmer derzeit unbewohnbar sind, wurden durch den Rettungsdienst in zwei andere Pflegeheime in Meerane verlegt. Das Klinikum Glauchau stellte dem Seniorenzentrum Meerane acht Pflegebetten aus der Zentralreserve zur Verfügung. Dadurch bleibt acht Bewohnern die Verlegung in andere Pflegeeinrichtung erspart.

Auch Meeranes Bürgermeister Lothar Ungerer war zum Unglücksort geeilt. "Das ist der größte Einsatz der Meeraner Feuerwehr in diesem Jahr, und das ausgerechnet zu Weihnachten", sagte das Stadtoberhaupt. Die Stadt sprach am Nachmittag im Internet den Hinterbliebenen des Opfers ihr Mitgefühl aus.

Einen Zimmerbrand im Kur- sana-Pflegeheim hatte es bereits in diesem Jahr gegeben. Im Haus am Höhenweg, nur ein paar hundert Meter entfernt, implodierte Ende Januar ein Fernseher. Das Ausmaß von damals war laut Wehrleiter Kai Götze aber weitaus geringer als im Fall gestern.

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache des Feuers standen gestern noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.