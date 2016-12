Feuerwehrauto nimmt Kindern die Angst vor dem Arztbesuch

Die jüngsten Patienten aus der Region bekommen eine neue Ärztin: Barbara Große übernimmt die Praxis von Gabriele Neubert und damit auch eine ganz besondere Liege.

Von Holger Frenzel

erschienen am 28.12.2016



Glauchau. Tausende Kinder kennen das rote Feuerwehrauto. Sie haben sich mit Fieber, Durchfall und Schürfwunden auf dessen Liege gelegt und sich untersuchen lassen. "Die Kleinen lieben die Feuerwehr. Damit kann die Angst genommen werden", sagt Kinderärztin Dr. Gabriele Neubert. In ihrer Praxis an der Clementinenstraße in Glauchau steht das Feuerwehrauto - mit Blaulicht, Funkgerät und der Liege - nun schon seit Februar 1991. Die 66-jährige Medizinerin hat heute ihren letzten Arbeitstag. Ab 9. Januar kümmert sich Kinderärztin Barbara Große um die Betreuung der kleinen Patienten. Sie übernimmt selbstverständlich auch das rote Feuerwehrauto. "Es gehört zum Inventar und wird erst einmal hier bleiben", sagt die 42-jährige Nachfolgerin, die später einen Umzug in andere Räume plant.

In diesen Tagen besprechen die beiden Frauen viele Details. Rund 1000 Patienten werden pro Quartal behandelt. In den Krankenakten hat Gabriele Neubert etliche Informationen hinterlassen. "Dabei handelt es sich um Empfehlungen zur Weiterbehandlung", sagt sie. Sie erhielt zuletzt zahlreiche Briefe von Eltern und Bilder von Kindern. Diese Form der Dankbarkeit bereitet ihr Freude.

Im vergangenen Vierteljahrhundert haben sich die Krankheitsbilder bei den kleinen Patienten verändert: Die Zahl der Allergien und der psychischen Probleme nimmt zu. "Außerdem wachsen Angst und Verunsicherung bei Eltern", verweist Gabriele Neubert auf Auswirkungen des Internet-Zeitalters. An ihren Grundsätzen hat die Kinderärztin dagegen nichts geändert. "Man braucht eine klare Linie und muss seinen Stil beibehalten", sagt die scheidende Medizinerin, die auch schon Pläne für die Zeit im Ruhestand geschmiedet hat. Drei Kinder und vier Enkel freuen sich auf ihre Unterstützung. Gabriele Neubert wird zudem ihre Englischkenntnisse verbessern, das Seniorencollege besuchen und Sport treiben. Auf dem Plan stehen Tanzen, Aerobic, Pilates (Ganzkörpertraining) und Nordic Walking.

Dagegen bleibt Nachfolgerin Barbara Große künftig weniger Zeit für Hobbys. Die Entscheidung zur Übernahme der Praxis ist bei ihr seit dem Frühjahr gereift. "Wichtig ist nun erst einmal das Kennenlernen der Patienten", sagt die Kinderärztin. Sie hat zwischen 1993 und 2000 in Leipzig studiert, sammelte danach in der Kinderklinik in Wermsdorf und im Klinikum "St. Georg" in Leipzig die ersten Berufserfahrungen. Im Dezember 2009 ist sie mit ihrer Familie nach Glauchau gezogen, wo ihr Mann Matthias Große die zweite Pfarrstelle in der St. Georgenkirche besetzt. Nach Umzug und Elternzeit hat Barbara Große in der Kinderklinik in Lichtenstein (2011 bis 2014) und in der Kinderarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums in Lichtenstein (2014 bis 2016) gearbeitet. Sie freut sich auf die Herausforderung: "Der Kontakt mit den Patienten ist in einer Praxis viel enger als in einem Krankenhaus. Hier muss der Arzt deutlich mehr Entscheidungen treffen." Sie übernimmt alle Patienten ihrer Vorgängerin. Zudem dürfen Neugeborene und Kinder von Familien, die nach Glauchau und Umgebung ziehen, künftig den Platz auf dem roten Feuerwehrauto einnehmen.