Feuerwehreinsatz: Zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht

erschienen am 24.01.2017



Glauchau. Wegen eines defekten Elektrogeräts ist die Feuerwehr am Dienstagabend in die Geschwister-Scholl-Straße ausgerückt. Die betroffene Wohnung trug Qualmschäden davon. Die beiden Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. (fp)