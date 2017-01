Feuerwehreinsatz in Glauchauer Pflegeheim

erschienen am 06.01.2017



Glauchau. Die Glauchauer Feuerwehr ist in der Nacht zum Freitag im Pflegeheim "Am Bürgerheim" im Einsatz gewesen. Dort löste um 0.17 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Das betroffene Zimmer wurde durchgelüftet. Nach Angaben der städtischen Altenheim Glauchau gGmbH, die das Pflegeheim betreibt, führte ein technischer Defekt an einer Stehlampe zum Auslösen des Brandmelders. Verletzt wurde niemand. Der Bewohner des Zimmers wurde vor Ort ärztlich versorgt. Ihm gehe es gut. (sto)