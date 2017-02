Frau zündet Auto ihres Mannes an

Gemeinsam mit drei Bekannten hat die Ehefrau den Familienwagen am Glauchauer Stausee in Flammen aufgehen lassen. Der Versicherungsbetrug sollte ihrem Partner aus der Schuldenfalle helfen.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 08.02.2017



Glauchau/Hohenstein-Ernstth-al. Eigentlich sollte das Auto auf dem Grund des Glauchauer Stausees in der Versenkung verschwinden. Das war zumindest die Idee, um später von der Versicherung das Geld für das Fahrzeug zu kassieren. Als das nicht klappte, sollen sich die vier Angeklagten, die alle aus dem Kreis Zwickau stammen, entschieden haben, den Pkw im Januar 2014 auf einem Anglerparkplatz an dem Stausee mit Benzin zu überkippen und anzuzünden.

Gestern mussten sie sich vor dem Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal wegen Brandstiftung und Betrugs verantworten. Das Auto gehörte dem damaligen Ehemann der 33-Jährigen, die nun auf der Anklagebank saß. Für den Wagen, den er erst 2012 neu gekauft hatte, musste er sich um rund 20.000 Euro verschulden. "Ich wollte meinem damaligen Ehemann nur helfen", sagte die Mutter von fünf Kindern gestern vor Gericht, als sie gestand, das Auto mit drei Bekannten angezündet und die Versicherung betrogen zu haben. Einer der Angeklagten, ein 23-jähriger Anlagenfahrer, ist mittlerweile mit der Frau verheiratet. Er gab zu, das Auto mithilfe eines T-Shirts im Motorraum in Flammen gesetzt zu haben. Die beiden anderen Angeklagten, 22 und 30 Jahre alt, sagten vor Gericht, dass sie angeblich nichts von dem Plan gewusst hätten und nur unbeteiligt dabei gewesen wären. Nachdem das Auto in Flammen stand, meldete die 33-Jährige der Polizei, dass das Fahrzeug gestohlen worden sei. Die Versicherung zahlte später den Verlust. Damit war der damalige Ehemann seine Schulden los. Auch er musste als Zeuge aussagen. Von dem Betrug habe ihm seine Ex-Frau erst später erzählt. Die vier Angeklagten wollen von dem Geld nichts gesehen haben.

Aufgeflogen ist der Betrug, nachdem die Schwester der 33-Jährigen die Polizei informierte, dass das Auto nicht gestohlen, sondern selbst angezündet worden sei. Ein Zwickauer Polizist überprüfte die Handydaten aller Angeklagten. Damit stellte sich heraus, dass sich diese zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Stausees aufhielten. Zwei von ihnen hatten vorher bei der Polizei angegeben, dass sie in Chemnitz gewesen sind.

Von der Schuld aller Angeklagten war letztendlich auch das Gericht überzeugt. "Für so dämlich, wie sich zwei der Angeklagten hier darstellen, hält sie das Gericht nicht", sagte Richter Michael Respondek. Er verurteilte die 33-Jährige und ihren neuen Ehemann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die beiden anderen Mittäter erhielten Haftstrafen von einem Jahr und zwei Monaten und einem Jahr. Alle Strafen sind zur Bewährung ausgesetzt worden.