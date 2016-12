Friedenslicht in Glauchau angekommen

erschienen am 13.12.2016



Ein guter Brauch. Gestern Vormittag ist das Friedenslichtaus Betlehem ist in der St. Georgenkirche in Glauchau angekommen. Am Sonntag hatte es Glauchaus Wirtschaftsförderin Astrid Modrack (links) aus Dresden abgeholt. Gestern hat sie es an den Glauchauer Pfarrer Matthias Große und die Meeraner Pfarrerin Birgit Birkner übergeben, die das Licht mit in die Nachbarstadt genommen hat. Das Friedenslicht steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frieden: gefällt mir. Ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens." Die Aussendefeier in Glauchau findet am kommenden Samstag um 18 Uhr in der St. Georgenkirche statt. In Meerane und Wernsdorf kann das Friedenslicht am Sonntag nach dem Gottesdienst um 10 Uhr mitgenommen werden. Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen.