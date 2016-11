Fußwege versinken im Laub

erschienen am 04.11.2016



Entlang der Meeraner Straße in Glauchau ist vom Fußweg nichts mehr zu sehen. Der Abschnitt zwischen Auestraße und Schindmaaser Weg ist vollkommen mit Laub bedeckt. Bei Nässe besteht erhebliche Rutschgefahr, darüber hinaus wird es vor allem für ältere Fußgänger beschwerlich, den Weg zu passieren. Die Stadt Glauchau macht darauf aufmerksam, dass die Räum- und Streupflicht das ganze Jahr über besteht. Die Grundstückseigentümer seien für die Fußwege zuständig. Doch auch die Stadt selbst steht in der Pflicht. Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes seien seit 14 Tagen mit der Laubberäumung beschäftigt, zum Beispiel am Postberg, am Mühlberg und am Schillerplatz. Auch in den Parks werde dem Laub zu Leibe gerückt. Da das Laub aber noch nicht gänzlich von den Bäumen abgefallen ist und der Bauhof nicht überall gleichzeitig sein kann, wird dieser Zustand noch eine Weile anhalten.