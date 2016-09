Garagen: Stadtratsbeschluss stÃ¶ÃŸt auf Experten-Kritik

Garagen: Stadtratsbeschluss stößt auf Experten-Kritik

In Waldenburg sollen im nächsten Jahr neue Mietverträge abgeschlossen werden. Die Art und Weise löst jedoch erhebliche Bedenken beim Verband Deutscher Grundstücksnutzer aus.

Von Stefan Stolp

erschienen am 15.09.2016



Waldenburg. Auf viele Garagenbesitzer in der Töpferstadt kommen ab dem nächsten Jahr erhebliche Veränderungen zu. Die etwa 100 Betroffenen, deren Garagen auf städtischem Grund und Boden stehen, werden ab Ende kommender Woche Post aus dem Waldenburger Rathaus bekommen. In den Briefen will die Stadt unter anderem mitteilen, dass ab 2017 statt der bisher gültigen Pachtverträge Mietverträge abgeschlossen werden sollen. Die damit einhergehenden Änderungen sind gravierend und könnten durchaus Nachteile für die Betroffenen nach sich ziehen. Aber der Waldenburger Stadtrat hatte sie einstimmig beschlossen.

Laut Beschluss geht das Eigentum des Gebäudes, also die Garage, an die Stadt Waldenburg über, das heißt, ein Verkauf des Gebäudes ist dann nicht mehr möglich. Die Miete für die Garage soll im Jahr 120 Euro betragen. Bislang zahlen die Garagenbesitzer eine Jahrespacht von 85 Euro. Die wurde erst letztes Jahr um knapp 24 Euro angehoben. Für die Instandhaltung der Garage und gegebenenfalls die Instandsetzung soll der künftige Mieter auf eigene Kosten verantwortlich sein. "Anspruch auf Entschädigungszahlung jeder Art seitens der Stadt hat der Mieter nicht", ist in dem Stadtratsbeschluss zu lesen. Befindet sich die Garage in einer größeren Anlage, wie etwa an der Ziegelei, ist ein Wechsel des Mietobjektes möglich, um zum Beispiel einen dann leerstehenden Garagenkomplex abreißen zu können.

Waldenburgs Bürgermeister Bernd Pohlers (Freie Wähler) hat die Veränderungen mit dem Schuldrechtsanpassungsgesetz begründet. Im Zuge der Umstellung des Haushalts auf die doppelte Buchführung sei man auf den Grundsatz gestoßen, dass der Besitzer von Grund und Boden auch Besitzer der darauf stehenden Gebäude sein muss. Die Stadt wolle rechtliche Klarheit.

Doch der Stadtratsbeschluss lässt erhebliche Zweifel aufkommen. Das kommt der Erfindung einer Eier legenden Wollmilchsau gleich", sagt Holger Becker, Sprecher des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer. Der vertritt die Interessen zum Beispiel von Personen, deren Garage oder Wochenendhaus auf fremdem Grund und Boden steht. "Das, was die Stadt Waldenburg da vorhat, funktioniert so einfach nicht", sagt er. Zunächst einmal gelte eine Entschädigungsregelung. Und jeder Betroffene könne seinen Entschädigungsanspruch prüfen lassen. Schließlich seien in vielen Fällen von den Betroffenen zu DDR-Zeiten die Garagen gebaut worden. Es könne Entschädigung geben, wenn der Verkehrswert des Grundstückes durch den Garagenbau gestiegen ist, zum Beispiel, wenn durch Pacht eine Rendite erzielt werde, sagt Becker. Er vermutet, die Stadt wolle ihre Haushaltskasse aufbessern. Die Garagennutzer, die Briefe bekommen, sollten sich rechtliche Beratung einholen. Entweder sie nehmen sich einen Anwalt oder fragen in der Chemnitzer Beratungsstelle des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer am Rosenplatz nach.