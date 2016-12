Garagenbrand in Oberschindmaas

erschienen am 11.12.2016



Oberschindmaas. Zu einem Garagenbrand ist es am Samstagabend in der Hauptstraße in Niederschindmaas gekommen. Laut Polizei stand ein massives, unterkellertes Nebengebäude eines Wohnhauses in Vollbrand. Umliegende Feuerwehren wurden zum Einsatz gerufen und konnten das angrenzende Wohnhaus vor den Flammen schützen. Der Garagenanbau brannte komplett aus.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Hauptstraße blieb während den Löscharbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt. (fp)