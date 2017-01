Garagenstreit: Neuer Verein denkt über Kauf nach

Die Auseinandersetzung um die zu DDR-Zeiten in Waldenburg errichteten Bauten geht in die nächste Runde. Mit der Umwandlung von Pacht- in Mietverträge sind die meisten unzufrieden. Sie suchen nach Alternativen.

Von Julia Lappert

erschienen am 20.01.2017



Waldenburg. Vor 29 Jahren ist die Reihe mit den zehn Garagen am Ziegeleiweg in Waldenburg gebaut worden. Von zehn Eigentümern selbst. "Insgesamt haben wir damals 45.000 Ost-Mark dafür bezahlt", sagt Klaus Normann. Die meisten mussten schauen, wie sie das Geld zusammenbekommen. Damals gab es eine Garagengemeinschaft, die das Vorhaben gemeinsam gestemmt hat. Nun haben sich fast dieselben Leute erneut zusammengefunden - um noch einmal gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Sie wollen eine vernünftige Lösung im Fall des Waldenburger Garagenstreits - und überlegen, das entsprechende Grundstück zu kaufen. Ende November des vergangenen Jahres hat sich deshalb der Garagenverein "Ziegeleiweg Waldenburg" gegründet. Klaus Normann ist zum Vereinsvorsitzenden gewählt worden.

Er war auch der einzige Besucher, der die öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend im Ratssaal aufmerksam verfolgt hat. Aus gutem Grund: Denn mit dem Jahreswechsel hat die Stadt Waldenburg vom Schuldrechtsanpassungsgesetz Gebrauch gemacht und die ehemaligen Pachtverträge in Mietverträge umgewandelt. Die Gebäude wurden zwar von den Betroffenen selbst erbaut, stehen aber auf städtischem Grund. Der Stadtrat hatte im vergangenen Herbst beschlossen, dass die Garagen an die Stadt übergehen. Die Miete für eine Garage beträgt nun im Jahr 120 Euro. Bisher zahlten die einstigen Garagenbesitzer eine Jahrespacht von 85 Euro. Der Betrag war erst Ende 2015 um 24 Euro angehoben worden. Den Vorgang empfinden einige als "Enteignung".

"Viele haben deshalb lange mit der Unterzeichnung der neuen Mietverträge gezögert", sagt Klaus Normann. "Die Mieter sollen für alles verantwortlich sein, aber die Stadt hält sich raus." Die Mitglieder des neuen Vereins überlegen nun, die Garagengrundstücke - inklusive ihrer eigenen Garagen - zu kaufen. Dem Verein geht es um die erste Reihe, die aus zehn Garagen besteht. So viele Mitglieder hat auch der neue Verein, der nun, ebenso wie eine zweite Garagengemeinschaft, deswegen eine Anfrage an die Stadt gestellt hat.

Die Stadt will aber nicht nur die reinen Grundstücke verkaufen, auf denen die beiden Reihen stehen, sondern auch Abstandsflächen mit dazu nehmen. "Es sollen keine Restflächen und Zwischenräume entstehen", erklärte Renate Heyner von der Waldenburger Stadtverwaltung. Der Bodenrichtwert liegt bei 15 Euro. Inklusive der Kosten für die Vermessung und den Notar müsste der Garagenverein 11.900 Euro für das Grundstück zahlen. Für die zweite Reihe, die aus sieben Garagen besteht, lägen die Kosten bei insgesamt 12.950 Euro. Sollten der Verein und die andere Garagengemeinschaft die Vermessung in einem Auftrag erledigen, könnten die Kosten um bis zu 1000 Euro sinken.

"Der Preis ist deutlich höher als wir erwartet haben", sagte Klaus Normann. Die Mitglieder müssten sich nun erst darüber einig werden, ob sie nach wie vor an einem Kauf interessiert sind. Auch mit der benachbarten Garagengemeinschaft will Normann Gespräche führen.