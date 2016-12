Gartenschau: Stadt geht leer aus

Ein zweites Mal ist die Bewerbung von Glauchau nicht berücksichtigt worden. Entsprechend groß ist die Enttäuschung. Dabei hätte es klappen können.

Von Stefan Stolp

erschienen am 09.12.2016



Glauchau. Andreas Salzwedel kann seinen Ärger kaum verbergen. "Die Enttäuschung ist groß", sagte er gestern. Die Stadt Glauchau hat das Rennen um die Landesgartenschau 2022 verloren. Torgau bekam mit knappem Vorsprung den Zuschlag, so hat es das sächsische Kabinett verkündet. "Was genau den Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht", sagte Salzwedel, der sich als Fraktionsvorsitzender der Linken vor knapp sieben Jahren mit anderen Stadträten daran machte, eine Bewerbung Glauchau für dieses sächsische Großereignis vorzubereiten.

Bis jetzt hat es zweimal nicht geklappt. 2014 scheiterte Glauchau an Frankenberg, nun ist die nordsächsische Kreisstadt Torgau die Gewinnerin. "Dabei war unsere Bewerbung nicht schlecht", sagte Salzwedel. Sollte sich Glauchau für eine weitere Gartenschau bewerben, würde diese frühestens 2025 stattfinden. "Das ist dann eine Aufgabe für den nächsten Stadtrat", meinte Salzwedel. Deshalb sollte die Bewerbung nicht zu weit weggelegt werden.

Auch Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) zeiget sich gestern enttäuscht. "Als fairer Verlierer gratuliere ich der Stadt Torgau", sagte er. Und weiter: "Für die Bewerbung sowie unsere Ideen und Konzepte haben wir viel Zuspruch erhalten. Leider hat all das offenbar nicht gereicht." Ob sich die Stadt Glauchau ein drittes Mal für die Landesgartenschau bewerben sollte, müsse der Stadtrat entscheiden. In den nächsten Monaten soll darüber diskutiert werden.

Mit dem Slogan "Hang zum Grünen" hatte sich die Stadt für die Gartenschau beworben. Als Gelände war der Bereich entlang des Prallhanges vom Gründelteich bis zur Wilhelmstraße vorgesehen. Die Glauchauer Architektin und Designerin Kathleen Scheurer hat für die Bewerbung das Logo und Motto entworfen. "Ich bin sehr traurig, dass es nicht geklappt hat", sagte sie gestern.

Die Bewerbung der Stadt sei sehr gut gewesen, das habe die Kommission während ihres Besuchs in Glauchau bestätigt. Aber offenbar sollte die Gartenschau, nachdem 2015 in Oelsnitz und 2019 in Frankenberg der südwestsächsische Raum bevorzugt wurde, nun in Nordsachsen stattfinden.