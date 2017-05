Gashavarie an Glauchauer Oberschule - 30 Schüler im Krankenhaus

erschienen am 16.05.2017



Glauchau. Die Glauchauer Wehrdigt-Oberschule ist am Dienstagfrüh komplett evakuiert worden. Bei Straßenbauarbeiten in der Nähe der Schule ist eine Gasleitung geborsten. Gegen 8 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, weil sich die Gaswolke sowohl durch das Schulhaus als auch über den Pausenhof zog und sich später verflüchtigte. Zahlreiche Jungen und Mädchen klagten über Übelkeit. Nach ersten Erkenntnissen sind mehr als 30 Schüler in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Momentan werden die Eltern informiert und das Abholen der Kinder organisiert. Die Glauchauer Feuerwehr war mit 25 Leuten vor Ort. Rettungskräfte des DRK und des Katastrophenschutzes kümmerten sich um die Lehrer und Schüler. Seit das Gas abgedreht wurde, besteht keine Gefahr mehr. Unterricht findet in der Oberschule heute nicht mehr statt. (sto)