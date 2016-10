Gedenktafel fÃ¼r FlÃ¼chtlingstreck

Gedenktafel für Flüchtlingstreck

Im März 1945 trafen im heutigen Waldenburger Ortsteil Schwaben Umsiedler aus Niederschlesien ein. Wie es dazu kam, dass ihrer jetzt gedacht werden soll.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 15.10.2016



Waldenburg. Der 7. März 1945 gehört wohl zu den wichtigsten Tagen in der Geschichte des Waldenburger Ortsteils Schwaben. Dennoch erinnert sich heutzutage nur noch die ältere Generation an den Flüchtlingstreck aus Niederschlesien, der an jenem Tag in dem noch selbst- ständigen Ort eintraf. Zu DDR- Zeiten wurde das Thema später von offizieller Seite totgeschwiegen.

Unter den Menschen, die damals nach Schwaben kamen, war auch der dreijährige Herbert Fiebig. Seine Erlebnisse auf der 55 Tage dauernden Flucht haben ihn nie losgelassen. Der inzwischen 72-jährige Rentner, der heute in einem kleinen Ort in Brandenburg lebt, hat zur Historie recherchiert. Jetzt will er mit einer Gedenktafel an den Treck erinnern und auch den Einwohnern von Schwaben Dank sagen. Die Idee traf bei Bürgermeister Bernd Pohlers (Freie Wähler) auf offene Ohren.

Fiebigs Leidensgeschichte begann am Abend des 20. Januar 1945. Damals wurden fast alle Einwohner seines Heimatortes Kleinlauersitz sowie der Orte Irsingen und Züchen aufgefordert, sich am nächsten Morgen zur Evakuierung um 5 Uhr an der Oderfähre in Züchen einzufinden. Aus Angst vor der anrückenden Sowjetarmee wurden weite Gebiete Niederschlesiens geräumt. Die Familie packte das Notwendigste auf ein Pferdegespann. Dann war Herbert Fiebig mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner Großmutter auf der Flucht. "31 Grad Minus waren an diesem Morgen", erinnert sich Fiebig. Wie viele Menschen in dem Treck in Richtung Westen unterwegs waren, daran hat er keine Erinnerung. "Der Treck war mehrere hundert Meter lang", sagt er. Auf Nebenstraßen waren sie unterwegs, die Hauptstraßen waren der Wehrmacht vorbehalten. "Der Treckführer, der Korbmacher Simon aus Züchen, war mit einem gefundenen Motorrad immer vornweg auf der Suche nach Quartieren", erzählt Fiebig. Nicht überall waren die Flüchtlinge willkommen. Manchmal wurden sie einfach weggeschickt. "Manchmal übernachteten wir nachts in Wäldern, ohne zu essen und zu trinken", sagt er. Viele haben die Flucht nicht überlebt. Auch seine Großmutter starb unterwegs an einer Lungenentzündung. Am 7. März erreichte der Treck Schwaben, wo er aufgelöst wurde. Nach all dem Leid auf dem Weg, ereignete sich an diesem Tag noch eine Tragödie. An einem Bunker explodierte eine amerikanische Luftmine, die die eiserne Tür aus ihren Angeln riss. Diese erschlug den Sohn des Treckführers. Schwaben war auch der Ort des Abschieds. Die "Umsiedler" mussten sich eine neue Heimat suchen. Manche blieben in der Gegend, andere zogen weiter.

Die Fiebigs fanden zunächst Obhut bei einem Bauern und siedelten 1946 nach Freileben in Brandenburg über, wo Herbert Fiebig noch heute wohnt. Seine Familie war damals am Aufbau des Ortes, den es bis dahin gar nicht gab, beteiligt. Mehr als 100 Häuser wurden gebaut, ein Sägewerk, eine Schule, ein Kindergarten. Bernd Pohlers hat die 65 mal 45 Zentimeter große und etwa 40 Kilogramm schwere Gedenktafel bei einem Besuch in Freileben bereits mitgebracht. Für die Kosten sind Herbert Fiebig und die Sparkasse Chemnitz aufgekommen. Pohlers kann sich vorstellen, dass die Tafel am Volkstrauertag feierlich enthüllt wird. Dazu jedoch seien noch Abstimmungen mit der Kirche - hauptsächlich, was den Standort angeht - notwendig. Auf jeden Fall will Herbert Fiebig dann noch einmal an den Ort zurückkommen, an dem für ihn ein Lebensabschnitt endete und ein neuer begann.