Gefährliche Fahrt durch die Rümpfe

Wölfe sind wieder auf dem Vormarsch. Eine 400 Jahre alte Geschichte, die sich an einem Silvesterabend ereignete, zeigt, dass es damals viele davon in der Region gab.

erschienen am 31.12.2016



Mülsen/Glauchau. 1616 war das Gasthaus auf dem Höhenrücken, der den Mülsener Grund vom Lichtensteiner Tal trennt, noch völlig von Wald umgeben. Als Wirt hauste der alte Albin Funke darin. Seine Tochter Milda führte mit Funkes Schwester Barbara das Hauswesen. Nun verließ Milda das Heim, denn der Schlossermeistersohn Hugo Dietrich, allgemein Hugdietrich genannt, hatte um sie gefreit. Am Neujahrstag 1617 sollte in Glauchau die Hochzeit stattfinden.

Der Silvestertag war kalt. Es lagen Pelze bereit. Neben der Tür stand eine schwere Kiste mit dem Hochzeitskleid und einigen Gaben sowie zwei Fässchen "Niklasbräu", die Funke mit nach Glauchau nehmen wollte. Dann fuhr der Bräutigam mit einem Schlitten und zwei starken Pferden vor. Er hatte Traugott Müller mitgebracht, der mit Muhme Barbara in der Herberge bleiben sollte.

Müller riet dem Bräutigam, nicht durch den Rümpfwald über Voigt-laide und Rothenbach nach Glauchau zu fahren. "Fahrt doch nach Mülsen hinein und den Grund hinab, um über Wernsdorf nach Glauchau zu fahren", riet er. "Na, Vetter Traugott, wir fürchten uns doch nicht", meinte lachend Albin Funke. Doch Traugott warnte: "Kürzlich ist ein Händler angefallen worden, dicht bei der Voigtlaide im Rümpfwald. Aber das ist nicht das Schlimmste." Worauf Hugdietrich fragte: "Und was ist das Schlimmste?" Darauf erwiderte der Alte: "Wölfe gibt's wieder in großer Zahl."

Doch Brautvater und Bräutigam hörten nicht auf den Alten. "Werden schon ungefressen nach Glauchau kommen. Fahrt los, Vater!" rief Hugdietrich. Albin Funke knallte mit der Peitsche und fuhr durch den Wald auf der Höhe dahin. Als es Abend geworden war, ertönte ein lang gezogener dumpfer Ton. Mehrere ähnliche Töne antworteten von verschiedenen Seiten. Der alte Waldmensch Funke kannte sie aus seiner Jugendzeit. Sie stammten von hungrigen Wölfen. Die Lage war ernst. Er klärte das Brautpaar über die Gefahr auf und sprach: "Sucht unter Euren Sitzen nach. Dort müssen Holzscheite liegen. Sie sind unsere einzigen Waffen."

Rings im Gehölz regte es sich. Glühende Augen leuchteten im Dunkel zwischen den Fichten auf. Und eine ganze Meute Wölfe hetzte hinter dem Schlitten her. Noch ging die Fahrt gut. Doch an einer Weggabelung ließen sich die verängstigten Pferde nicht lenken und sausten den falschen, viel schmaleren Weg hinein. Die Tiere hinterher. Der Leitwolf erreichte mit den Vorderpfoten die Kleiderkiste auf dem Rücksitz des Schlittens und schwang sich vollends herauf.

Der Bräutigam schmetterte der Bestie das Holz auf den Schädel. Die stürzte hinab und die anderen Wölfe fielen über ihren toten Artgenossen her. Dann trennte sich das Trio von Kiste und Fässern, um schneller voranzukommen. Als sie kurz darauf an einen etwa sieben Meter hohen Hochstand kamen, forderte Funke das Brautpaar auf, da hinaufzusteigen und auszuharren, bis er Hilfe bringt. Dann fuhr er davon. Es dauerte nicht lange, bis etwa 30 Raubtiere den Hochstand umlagerten. Von fern ertönten Glocken, die die letzte Stunde des Jahres einläuteten.

Von unten glühten wilde Augen unheimlich hinauf. Plötzlich hörte Hugdietrich einen Knall, dann lautes Schreien. Die Rettung kam. Es waren Fackelträger. Dunkle Schatten huschten in das Unterholz. Es waren die fliehenden Wölfe, denen Schüsse nachkrachten.

Der alte Wirt war mit seinem leichten Schlitten den Wölfen entkommen und hatte Glauchau erreicht. Dort alarmierte Hugdietrichs Vater sofort die ganze Schlosserzunft. Gesellen anderer Berufe stellten sich ebenfalls zur Verfügung. Und alle zogen zur nächtlichen Wolfshatz. Noch im Wald wurde das Bier spendiert, das die Fackelträger genau wie die Kleiderkiste gefunden hatten.

Dann zogen alle nach Glauchau, wo am Hochzeitshaus schon das neugierige Volks wartete, denn die Kunde von den Wölfen hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Dann wurde kräftig gepoltert und geheiratet. Dietrich und Milda erlebten den Dreißigjährigen Krieg, sahen in Glauchau Mord, Plünderung, Pest und Feuersbrünste. Doch ihre abenteuerliche Hochzeitsfahrt durch die Rümpfe blieb bis ins späte Alter ihre größte Erinnerung.