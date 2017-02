Geld: Glauchauer Rat setzt Prioritäten

Für viele Investitionen springt die Ampel auf Grün. Nach dem Beschluss des Haushaltsplanes sind die Weichen gestellt. Doch es gibt auch Kritik.

Von Holger Frenzel

erschienen am 09.02.2017



Glauchau. Der Glauchauer Stadtrat hat erstmals einen Doppelhaushalt beschlossen. Damit soll es nun Planungssicherheit für die nächsten beiden Jahre geben. Nico Tippelt (FDP) stimmte als einziger Stadtrat gegen das Zahlenwerk. Neben der Beseitigung von Hochwasserschäden können zahlreiche Investitionen und Bauvorhaben in Angriff genommen werden. Die folgenden Projekte gehören zu den Schwerpunkten.

Feuerwehr: Die Feuerwehrleute bekommen zwei neue Autos. In diesem Jahr ist die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges geplant. Dafür stehen 245.000 Euro im Haushalt. 2018 soll ein Mannschaftstransportwagen folgen. Dafür gibt die Stadt rund 65.000 Euro aus.

Bildung: In der Sachsenalleeschule soll 2018 der Innenausbau beginnen. Die Kosten dafür betragen rund 3,85 Millionen Euro. Die Mädchen und Jungen ziehen dann vorübergehend in die ehemalige Grundschule in Gesau. Die Außenhülle der Bildungseinrichtung in der Sachsenallee wurde bereits 2013 und 2014 auf Vordermann gebracht.

Kindertagesstätten: Im zweiten Quartal 2017 beginnt die Sanierung der Kindertagesstätte "Pusteblume" an der Otto-Schimmel-Straße. Der Schwerpunkt wird auf die Trockenlegung der Kellerräume gelegt. Die Kosten betragen rund eine halbe Million Euro. Zudem wird die Sanierung der Kindertagesstätte "Minis und Maxis" in der Sachsenallee vorbereitet. Kosten: rund 1,6 Millionen Euro.

Abriss: Weitere stadtbildprägende Gebäude sollen abgerissen werden. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Schlachthof und die Industriebrache an der Wilhelmstraße. Los geht's allerdings erst, wenn Fördermittelbescheide vorliegen. Für den Schlachthof stehen 750.00Euro im Etat. Für den Abriss des Komplexes an der Wilhelmstraße sind 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Schloss: Mit Zuschüssen aus dem Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" ist eine Erneuerung rund um das Schloss geplant. Die ersten Projekte, die man in Angriff nimmt, sind die Sanierung der Hirschgrundbrücke und die Schaffung einer multifunktionalen Freifläche. Das Areal vor dem Schloss kann dann einmal für die Eisbahn sowie weitere Veranstaltungen genutzt werden. Ins Schloss sollen 2017 und 2018 vorerst rund 2,2 Millionen Euro fließen.

Straßenbau: Einige Straßen werden 2017 saniert: die Marienstraße für 460.000 Euro und die Kleine Hoffnung für 108.000 Euro. Im zweiten oder dritten Quartal kann der Ausbau der Straße Am Ende für 371.000 Euro beginnen. Zudem sollen die Planungen für den grundhaften Straßenbau der Breiten Straße (363.000 Euro) und der Boschstraße (1,1 Millionen Euro) vorbereitet werden.